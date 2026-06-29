Όταν η Ιαπωνία τεθεί αντιμέτωπη με τη Βραζιλία σε λίγες ώρες, δεν θα είναι η πρώτη φορά που οι δύο ομάδες συγκρούονται σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Πριν από είκοσι χρόνια, στη Γερμανία, οι δύο εθνικές αναμετρήθηκαν για πρώτη φορά στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή. Και πόσο διαφορετικά ήταν τότε τα δεδομένα.

Η Ιαπωνία συμμετείχε μόλις στο τρίτο της Μουντιάλ, έχοντας κάνει το ντεμπούτο της το 1998 και συνδιοργανώσει τη διοργάνωση το 2002. Η Βραζιλία, αντίθετα, είχε μόλις κατακτήσει το πέμπτο της Παγκόσμιο Κύπελλο. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι Βραζιλιάνοι επικράτησαν με 4-1.

Στη βασική τους ενδεκάδα βρίσκονταν θρύλοι όπως οι Ρονάλντο, Ροναλντίνιο και Κακά. Η Ιαπωνία διέθετε επίσης γνωστά ονόματα, όπως οι Χιντετόσι Νακάτα, Τζουνίτσι Ιναμότο και Σουνσούκε Νακαμούρα, αλλά δύσκολα μπορούσαν να συγκριθούν με τα αστέρια της «Σελεσάο». Με κάθε σεβασμό στην υπόλοιπη γενιά των «Σαμουράι Μπλε», ο μέσος φίλαθλος πιθανότατα θα δυσκολευόταν να αναγνωρίσει τους περισσότερους από εκείνους τους ποδοσφαιριστές.

Τότε, η Βραζιλία είχε τέσσερις παίκτες της στη Ρεάλ Μαδρίτης, τρεις στη Μίλαν και άλλους σε κορυφαίους συλλόγους όπως η Μπαρτσελόνα, η Μπάγερν Μονάχου, η Γιουβέντους, η Ίντερ και η Άρσεναλ. Η Ιαπωνία είχε μόλις έξι διεθνείς που αγωνίζονταν στην Ευρώπη, με πιο γνωστό τον Νακάτα, ο οποίος μετά την κατάκτηση του τίτλου της Serie A με τη Ρόμα είχε μετακομίσει στη Φιορεντίνα. Οι υπόλοιποι 17 αγωνίζονταν στο εγχώριο πρωτάθλημα, τη J.League.

Είκοσι χρόνια αργότερα, η Βραζιλία παραμένει η πιο επιτυχημένη χώρα στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, χωρίς όμως να έχει κατακτήσει έναν έκτο τίτλο. Ενδιαφέρον είναι ότι και το 2006, όπως και φέτος, η Ιαπωνία βρισκόταν στην 18η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Ωστόσο, η ποιότητα του ρόστερ της έχει αλλάξει θεαματικά.

Οι «Μπλε Σαμουράι» διαθέτουν πλέον πληθώρα ποδοσφαιριστών που όχι μόνο αγωνίζονται στην Ευρώπη, αλλά διακρίνονται στα κορυφαία πρωταθλήματα. Μόλις τρεις παίκτες της τωρινής αποστολής προέρχονται από την Ιαπωνία: ο 39χρονος βετεράνος Γιούτο Ναγκατόμο, που είχε επτά επιτυχημένα χρόνια στην Ίντερ, και οι δύο αναπληρωματικοί τερματοφύλακες, Κεϊσούκε Οσάκο και Τομόκι Χαγιακάβα.

Ακόμη και χωρίς τους τραυματίες Καόρου Μιτόμα, Βατάρου Έντο και Τακούμι Μιναμίνο, η Ιαπωνία εκπροσωπείται στην Premier League, τη LaLiga, τη Serie A, την Bundesliga και τη Ligue 1. Παράλληλα, διαθέτει παίκτες που διαπρέπουν και σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικά πρωταθλήματα, όπως η Eredivisie της Ολλανδίας, όπου ο επιθετικός Αγιάσε Ουέντα αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της περσινής σεζόν με 25 γκολ για τη Φέγενορντ.

Φυσικά, η Βραζιλία μόνο αμελητέα δύναμη δεν είναι, ακόμη κι αν δεν μοιάζει πλέον τόσο ανίκητη όσο στο παρελθόν. Ο Νεϊμάρ εξακολουθεί να βρίσκεται στην ομάδα στα 34 του χρόνια, ο Βινίσιους Τζούνιορ αποτελεί πλέον τον ηγέτη της, ο Γκαμπριέλ Μαγκαλιάες έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους στόπερ στον κόσμο, ενώ ο Ραφίνια πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν 2024-25 με την Μπαρτσελόνα, πριν αντιμετωπίσει προβλήματα φυσικής κατάστασης την επόμενη χρονιά.

Παρ' όλα αυτά, δεν μοιάζει καθόλου με υπερβολική αισιοδοξία όταν οι Ιάπωνες δηλώνουν ότι ανυπομονούν για τη συνάντηση με τη Βραζιλία. Το μήνυμα έρχεται από την κορυφή, με τον πρόεδρο της Ιαπωνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Τσουνεγιάσου Μιγιαμότο, να δηλώνει στο ESPN:

«Οι παίκτες και ολόκληρη η ομάδα έχουν αυτοπεποίθηση, ακόμη και απέναντι στη Βραζιλία.»

Ίσως η Ιαπωνία να μην ενοχλείται καθόλου που αντιμετωπίζει τη μεγάλη – ή άλλοτε μεγάλη – Βραζιλία από τον πρώτο κιόλας γύρο των νοκ άουτ. Άλλωστε, μια πιθανή αναμέτρηση με το Μαρόκο, αν είχε τερματίσει πρώτο στον όμιλό της αντί της Ολλανδίας, δύσκολα θα θεωρούνταν ευκολότερη, ειδικά από τη στιγμή που οι «Άτλαντες» απέσπασαν ισοπαλία 1-1 από τη Βραζιλία στη φάση των ομίλων.

Για μια ομάδα που δηλώνει επανειλημμένα ότι στόχος της είναι να κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο, ίσως έχει πλέον υιοθετήσει τη νοοτροπία πως, αν θέλει να φτάσει στην κορυφή, αργά ή γρήγορα θα πρέπει να νικήσει μια υπερδύναμη όπως η Βραζιλία.

Επιπλέον κίνητρο αποτελεί το γεγονός ότι μόλις τον περασμένο Οκτώβριο η Ιαπωνία πέτυχε την πρώτη νίκη της στην ιστορία απέναντι στη Βραζιλία. Μπορεί να επρόκειτο για φιλικό παιχνίδι, όμως οι Βραζιλιάνοι παρατάχθηκαν σχεδόν πλήρεις και οι Ιάπωνες έδειξαν χαρακτήρα, ανατρέποντας το εις βάρος τους 2-0 του ημιχρόνου για να επικρατήσουν με 3-2.

Είναι αυτονόητο ότι έχουν αλλάξει πολλά από την τελευταία φορά που Ιαπωνία και Βραζιλία συναντήθηκαν σε Παγκόσμιο Κύπελλο, στις 22 Ιουνίου 2006, στο Ντόρτμουντ.

Είκοσι χρόνια και επτά ημέρες αργότερα, η Ιαπωνία έχει την ευκαιρία να δείξει, στο Χιούστον, πόσο μεγάλη πρόοδο έχει σημειώσει.

Πηγή: skai.gr

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