Η εθνική ομάδα της Βραζιλίας συνεχίζει στα νοκ-άουτ του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου φτάνοντας σε αγχωτική ανατροπή επί της Ιαπωνίας στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων για το 2-1 που ήρθε όταν… κράτησε κάτω την μπάλα.
Η ομάδα του Κάρλος Αντσελότι έπαιξε καλό ποδόσφαιρο μόνο μετά την ισοφάριση, όταν οι παίκτες έδιωξαν το άγχος του 0-1 που είχε διαμορφωθεί από το 29 με ωραίο συρτό σουτ του Σάνο, το αμυντικό χαφ της γερμανικής Μάιντς, ο οποίος έκλεψε την μπάλα, την κουβάλησε κάποια μέτρα και έκανε το τέλειο σουτ. Ο Κασεμίρο με καρφωτή κεφαλιά ισοφάρισε στο 55' και από τη σημείο αυτό και μετά οι Βραζιλιάνοι ηρέμησαν και προσπάθησαν να παίξουν στρωτό ποδόσφαιρο. Έχασαν μία τεράστια ευκαιρία με τον Βίνι - σημάδεψε το δοκάρι μετά από μαγική ενέργεια - και σκόραραν στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων μετά από ωραία κάθετη του Μπρούνο Γκιμαράες και άριστο πλασέ του πρωταθλητή Αγγλίας με την Άρσεναλ, Μαρτινέλι.
H Βραζιλία, έστω και αγχωτικά, πέρασε στους «16» και θα αντιμετωπίσει το νικητή της αναμέτρησης Νορβηγία - Ακτή Ελεφαντοστού, που διεξάγεται στις 30 Ιουνίου στο Ντάλας.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.