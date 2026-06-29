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Μουντιάλ 2026: Στους «16» η Βραζιλία με ανατροπή, 2-1 την Ιαπωνία με γκολ στις καθυστερήσεις

Ο Σάνο στις 29' έδωσε το προβάδισμα στους Ιάπωνες, ισοφάρισε στο 55' ο Κασεμίρο με κεφαλιά και ο Μαρτινέλι με τέλειο πλασέ χάρισε την πρόκριση στην ομάδα του

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Βραζιλία Ιαπωνία

Η εθνική ομάδα της Βραζιλίας συνεχίζει στα νοκ-άουτ του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου φτάνοντας σε αγχωτική ανατροπή επί της Ιαπωνίας στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων για το 2-1 που ήρθε όταν… κράτησε κάτω την μπάλα.

Η ομάδα του Κάρλος Αντσελότι έπαιξε καλό ποδόσφαιρο μόνο μετά την ισοφάριση, όταν οι παίκτες έδιωξαν το άγχος του 0-1 που είχε διαμορφωθεί από το 29 με ωραίο συρτό σουτ του Σάνο, το αμυντικό χαφ της γερμανικής Μάιντς, ο οποίος έκλεψε την μπάλα, την κουβάλησε κάποια μέτρα και έκανε το τέλειο σουτ. Ο Κασεμίρο με καρφωτή κεφαλιά ισοφάρισε στο 55' και από τη σημείο αυτό και μετά οι Βραζιλιάνοι ηρέμησαν και προσπάθησαν να παίξουν στρωτό ποδόσφαιρο. Έχασαν μία τεράστια ευκαιρία με τον Βίνι - σημάδεψε το δοκάρι μετά από μαγική ενέργεια - και σκόραραν στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων μετά από ωραία κάθετη του Μπρούνο Γκιμαράες και άριστο πλασέ του πρωταθλητή Αγγλίας με την Άρσεναλ, Μαρτινέλι. 

H Βραζιλία, έστω και αγχωτικά, πέρασε στους «16» και θα αντιμετωπίσει το νικητή της αναμέτρησης Νορβηγία - Ακτή Ελεφαντοστού, που διεξάγεται στις 30 Ιουνίου στο Ντάλας. 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Μουντιάλ 2026 Ιαπωνία Βραζιλία
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