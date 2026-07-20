Ο Φεράν Τόρες με δικό του γκολ στο 106’ χάρισε στην Ισπανία το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, το πρώτο για τη «ρόχα» μετά το 2010 και πρόσθεσε και τον παγκόσμιο τίτλο δίπλα σ’ εκείνον την Ευρώπης από το 2024.

Ο σκόρερ των θριαμβευτών με το σφύριγμα της λήξης και παρά τους πανηγυρισμούς γύρω του από τους συμπαίκτες του και όλα τα μέλη της Ισπανίας, κατευθύνθηκε προς τον περίλυπο Λίο Μέσι για να του δώσει το χέρι και να τον αγκαλιάσει.

Ήταν ο πρώτος που το έκανε και έδειξε πόσο αναγνωρίζει τι ακριβώς σήμαιναν εκείνες οι στιγμές για τον GOAT, που έμεινε με την προσπάθεια και το μετάλλιο του φιναλίστ…

فيران توريس اول لاعب راح يواسي ميسي بعد المباراة ، القرش يجرح ويداوي .



pic.twitter.com/ECW9zod2MF — HUSSIEN BARCA 🇵🇸🇪🇸 (@HUSSIENFCB2) July 20, 2026

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