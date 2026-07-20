Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

H ισπανική τηλεόραση «δίκασε» την Αργεντινή: «Άθλιο θέαμα…»

Οι Ισπανοί από θέση υπεροχής απέναντι στους Αργεντινούς, σχολίασαν με σκληρή γλώσσα την εικόνα που παρουσίασε η «αλμπισελέστε» στον τελικό του Μουντιάλ

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Ισπανία Αργεντινή

Η «ρόχα» αναδείχθηκε Παγκόσμια Πρωταθλήτρια για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια, παρ’ όλα αυτά, δεν ήταν αρκετό αυτό από μόνο του για να μην ασχοληθούν τόσο με την Αργεντινή τα media της θριαμβεύτριας χώρας.

Στο δημοφιλές «Chiringuito», λίγο μετά το μεγάλο παιχνίδι, το γκολ του Φεράν Τόρες και την κατάκτηση του τροπαίου από την ομάδα του Ντε Λα Φουέντε, οι Ισπανοί παρουσιαστές και δημοσιογράφοι έκαναν λόγο για μια παντελώς απογοητευτική Αργεντινή, που παρουσίασε άθλιο θέαμα στο γήπεδο με τον παθητικό ρόλο που είχε.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισπανία Αργεντινή Μουντιάλ 2026
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark

Απόρρητο