H ισπανική τηλεόραση «δίκασε» την Αργεντινή: «Άθλιο θέαμα…»

Η «ρόχα» αναδείχθηκε Παγκόσμια Πρωταθλήτρια για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια, παρ’ όλα αυτά, δεν ήταν αρκετό αυτό από μόνο του για να μην ασχοληθούν τόσο με την Αργεντινή τα media της θριαμβεύτριας χώρας.

Στο δημοφιλές «Chiringuito», λίγο μετά το μεγάλο παιχνίδι, το γκολ του Φεράν Τόρες και την κατάκτηση του τροπαίου από την ομάδα του Ντε Λα Φουέντε, οι Ισπανοί παρουσιαστές και δημοσιογράφοι έκαναν λόγο για μια παντελώς απογοητευτική Αργεντινή, που παρουσίασε άθλιο θέαμα στο γήπεδο με τον παθητικό ρόλο που είχε.

🇦🇷 "La IMAGEN de ARGENTINA es PATÉTICA".



‼️ "Ha hecho el RIDÍCULO".@jpedrerol alucina con los medios argentinos y sus reflexiones tras la derrota en la final. pic.twitter.com/i5Am4tFYIQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 19, 2026

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