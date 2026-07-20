Μπορεί το πολυπόθητο τρόπαιο στο Last Dance του Μέσι, για το back-to-back που θα έμενε ανεξίτηλα γραμμένο στην ιστορία να μην ήρθε.

Μπορεί η 2η θέση να μη λέει τίποτα, αν και είναι απόλυτα τιμητική για την Αργεντινή στη διοργάνωση κατά τη διάρκεια της οποίας υπερασπιζόταν το στέμμα που κατέκτησε το 2022.

Παρ’ όλα αυτά, ο Πρόεδρος της Αργεντινής θέλει να τιμήσει τον Σκαλόνι, τον Μέσι και τους υπόλοιπους ήρωες της εθνικής ομάδας που έφτασαν μέχρι και τον μεγάλο τελικό του φετινού τουρνουά.

Έτσι, ο Χαβιέρ Μιλέι, αποφάσισε να οριστεί εθνική αργία κάποια από τις προσεχείς ημέρες, την οποία θα επιλέξουν τα μέλη της «αλμπισελέστε».

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