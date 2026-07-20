Οι πανηγυρισμοί στην Ισπανία για την κατάκτηση του Μουντιάλ βάφτηκαν με αίμα. Ένα παιδί 13 ετών έχασε τη ζωή του στη Σαλαμάνκα με τραγικό τρόπο.

Όπως μεταδίδουν τα ισπανικά ΜΜΕ ο άτυχος νεαρός ήταν σε ένα συντριβάνι κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών όταν το πάνω μέρος της κατασκευής που είναι στο κέντρο αυτού αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω του.

Άμεσα, ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο αλλά και πυροσβεστική στον χώρο.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τα δύο άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο. Το ένα από αυτά, ένας 13χρονος όμως δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Μέχρι τώρα δεν έχει διαπιστωθεί που οφείλεται το τραγικό αυτό δυστύχημα και τις συνθήκες αυτού.

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