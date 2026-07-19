Η Αργεντινή είναι στον τελικό του Μουντιάλ για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση και θέλει το βράδυ της Κυριακής (19/07, 22:00) στη Νέα Υόρκη να κάνει το back to back για το 4ο αστέρι στην ιστορία της.

Η «αλμπισελέστε» δημοσίευσε ένα πορωτικό βίντεο στον λογαριασμό της στα social media, που το συνόδευσε με το τραγούδι του Μπιλ Κοντάιντ «Going the Distance» από την ταινία Rocky.

«Έρχεται η κάτοχος του τίτλου», ανέφερε αρχικά και ήταν γεμάτο αναφορές από το παρόν και το παρελθόν της Αργεντινής. «Έρχεται η ομάδα που υπερασπίζεται τον τίτλο. Η ομάδα των πέντε διαδοχικών τελικών. Εκείνη που θέλησαν χίλιες φορές να ρίξουν και ξανασηκώθηκε», προσθέτει και συνεχίζει:

«Ερχόμαστε με τον καλύτερο παίκτη του πλανήτη», τονίζει με ένα πλάνο του Μέσι που τραγουδά τον εθνικό ύμνο: «Εκείνον που ποτέ δεν τα παρατά και χορεύει με τα πόδια του όπως κανένας άλλος στον κόσμο», ενώ στη συνέχεια αναφέρεται και σε άλλους παίκτης της Αργεντινής.

Στο φινάλε του βίντεο υπάρχει το μήνυμα που λέει τα... πάντα: «Κυρίες και κύριοι, ερχόμαστε εμείς και πάμε για όλα».



#SelecciónMayor Porque nunca nos conformamos con lo conseguido, ahí vamos otra vez.



¡Vamos por todo, Argentina! 🇦🇷💪🏼 pic.twitter.com/ucR3ic4a3S — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 19, 2026

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