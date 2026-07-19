Ράφα Μπενίτεθ: Η Αργεντινή είχε εύνοια στο Μουντιάλ

Ο Ράφα Μπενίτεθ θεωρεί πως η Αργεντινή έφτασε με διαιτητική εύνοια στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στην Ισπανία.

«Η Ισπανία παίζει όμορφα, έχει απίστευτες αμυντικές ικανότητες και ο Ρόδρι προσφέρει ισορροπία και επιτρέπει στους υπόλοιπους να αποδίδουν σε πολύ υψηλό επίπεδο. Το σθένος της Αργεντινής είναι απαράμιλλο. Όταν φαίνεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης, καταφέρνει πάντα να ξανασηκωθεί με μια ώθηση. Ωστόσο, είναι καθοριστικές οι ευνοϊκές αποφάσεις που είχε υπέρ της», τόνισε ο Ισπανός τεχνικός.

Όσο για τη μεγάλη μάχη του Λιονέλ Μέσι με τον Λαμίν Γιαμάλ είπε: «Δεν είναι αδύνατο να τους συγκρίνουμε, παρότι μέχρι τώρα ο Μέσι έχει προσφέρει περισσότερα από τον Λαμίν, ο οποίος ήρθε με ενοχλήσεις, αλλά μου φαίνεται πως ανεβάζει ρυθμούς. Με βάση την ιστορία, ο Λέο είναι ξεκάθαρα μπροστά. Όμως οι ιστορίες μπορούν να ξαναγραφτούν. O Μέσι κάνει τα πάντα πιο εύκολα, αλλά απέναντι στην Αγγλία ήταν ο Έντσο Φερνάντες και ο Λαουτάρο Μαρτίνες που έλυσαν το παιχνίδι».

Ο πρώην τεχνικός του Παναθηναϊκού δεν τολμά να κάνει πρόβλεψη για τον αποψινό νικητή. «Ποτέ δεν ξέρεις. Είμαι Ισπανός και θα ήθελα να κερδίσει η Ισπανία, αλλά η Αργεντινή έχει αποδείξει πολλές φορές ότι ξέρει να ανταγωνίζεται. Καλύτερα να μην εκτεθείς, για να αποφύγεις το λάθος», ανέφερε.

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