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Το υπέρογκο ποσό που θα εισπράξει η ομάδα που θα κατακτήσει το Μουντιάλ

Δείτε τα ποσά που θα μοιράσει η FIFA στον νικητή του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά και στη φιναλίστ. Πόσα πήρε η Αγγλία και η Γαλλία από τον μικρό τελικό 

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Ισπανία και Αργεντινή

Στη Νέα Υόρκη για τον σπουδαίο τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή θα είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα του ποδοσφαιρικού κόσμου το βράδυ της Κυριακής (19/07, 22:00).

Μπορεί η δόξα της κατάκτησης του τροπαίου να είναι πάνω απ' όλα για τη χώρα που θα βγει νικήτρια από αυτή τη μεγάλη μάχη, αλλά εντυπωσιακό είναι και το ποσό που θα λάβει η νέα πρωταθλήτρια κόσμου.

Συγκεκριμένα, η νικήτρια του τελικού θα λάβει 37.100.000 ευρώ και η φιναλίστ 24.500.000 ευρώ. Παράλληλα, από τον μικρό τελικό η Αγγλία που βγήκε 3η πήρε 21.500.000 ευρώ και η Γαλλία 20.000.000 ευρώ.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Μουντιάλ 2026 Ισπανία Αργεντινή
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