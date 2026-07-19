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Η Ρωσία έπληξε την Ουκρανία με τον μεγαλύτερο αριθμό πυραύλων από την αρχή του πολέμου

Η Ρωσία εκτόξευσε περίπου 40 βαλλιστικούς πυραύλους στην Ουκρανία, τη μεγαλύτερη επίθεση του είδους από την έναρξη του πολέμου, λέει το Κίεβο

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Ουκρανία

Η Ρωσία έπληξε την Ουκρανία με τον μεγαλύτερο αριθμό βαλλιστικών πυραύλων σε μία μεμονωμένη επίθεση από την αρχή του πολέμου, δήλωσε σήμερα ο ασκών χρέη υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας.

«Η Ρωσία εκτόξευσε τον μεγαλύτερο αριθμό βαλλιστικών πυραύλων από την αρχή του πολέμου -περίπου 40- σε μια βίαιη τρομοκρατική επίθεση κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και να τραυματιστούν άνθρωποι», δήλωσε ο Αντρίι Σιμπίχα σε ανάρτηση στο Χ.

«Ζητούμε την κατάλληλη και ισχυρή απάντηση. Χρειαζόμαστε συντριπτική πίεση στη Μόσχα για να τερματιστεί αυτός ο τρόμος», πρόσθεσε.

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 18 από τους 41 πυραύλους που εκτόξευσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΑ, 23 πύραυλοι και 10 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) έπληξαν 20 τοποθεσίες στη διάρκεια της επίθεσης, η οποία είχε κυρίως στόχο την πρωτεύουσα Κίεβο. Η Πολεμική Αεροπορία δήλωσε επίσης ότι καταρρίφθηκαν 108 από τα 125 ρωσικά drones.

Οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν και πάλι το Κίεβο το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή τους και 13 άλλοι να τραυματιστούν, μία ημέρα μετά τις πολύνεκρες ουκρανικές επιθέσεις κατά της Ρωσίας.

Παράλληλα, οι ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν πως χτύπησαν δύο ρωσικά πετρελαιοφόρα στη Μαύρη Θάλασσα σε επίθεση στη διάρκεια της νύχτας.

Το γενικό επιτελείο δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι έπληξε επίσης πλωτό γερανό στην Αζοφική Θάλασσα, προσθέτοντας ότι και οι τρεις στόχοι χρησιμοποιούνταν για να στηρίξουν την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Ουκρανία Ρωσία Πόλεμος στην Ουκρανία βαλλιστικοί πύραυλοι Κίεβο
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