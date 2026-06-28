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Παίρνει «φωτιά» η μάχη για τον πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ: Πώς έκλεισε η φάση των ομίλων

Ο Μέσι δεν αφήνει την κορυφή σε κανέναν, αλλά οι αστέρες των Γαλλίας, Βραζιλίας και Νορβηγίας συνεχίζουν να καραδοκούν για την κορυφή των σκόρερ του Μουντιάλ

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Μουντιάλ

Η φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, το παζλ των «32» συμπληρώθηκε, οι ομάδες πήραν τα «μονοπάτια» που μπορούν να τις οδηγήσουν σε… μακρινές περιπέτειες στη φετινή διοργάνωση και τα μεγάλα αστέρια το παίρνουν πάνω τους.

Ο Λίο Μέσι πέτυχε άλλο ένα γκολ στο 3-1 της Αργεντινής επί της Ιορδανίας, έφτασε στα 19 σε όλα τα Μουντιάλ που έχει παραστεί, είναι ο απόλυτος σκόρερ όλων των εποχών του θεσμού και για το τρέχον τουρνουά έχει μετρήσει 6 «χτυπήματα».

Ακριβώς από πίσω, με 4 γκολ, βρίσκονται οι Εμπαπέ και Ντεμπελέ που οδηγούν τη Γαλλία εκ του ασφαλούς, ενώ και ο Βινίσιους με τη μέγιστη βοήθεια και από τον Ματέους Κούνια, έχει 4 γκολ στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ δεν φρόντισε απλά για τη μεγαλειώδη πρόκριση της Νορβηγίας στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά και για το «εισιτήριο» των νοκ-άουτ, μετρώντας επίσης 4 τέρματα.

Ο Χάρι Κέιν από μεριάς Αγγλίας ακολουθεί με 3 γκολ, όσα έχει και ο Ματέους Κούνια στη «σελεσάο», αλλά και ο Ντένις ουντάβ στη Γερμανία και η κούρσα έχει ακόμα… πολύ ψωμί.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Μουντιάλ 2026 Λιονέλ Μέσι Κιλιάν Εμπαπέ Χάρι Κέιν Έρλινγκ Χάαλαντ
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