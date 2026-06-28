Η διαιτησία στον αγωνιστικό χώρο και ο Video Assistant Referee (VAR) προκάλεσαν κάποιες αμφιλεγόμενες αποφάσεις κατά τη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η τεχνολογία έπαιξε ρόλο στο να στερήσει τελικά από ομάδες μια ευκαιρία πρόκρισης στα νοκ-άουτ, ή μια ζωτικής σημασίας νίκη.

Το Al Jazeera ρίχνει μια ματιά σε πέντε από τις πιο συζητήσιμες αποφάσεις στη φάση των ομίλων.

Το VAR ακυρώνει το γκολ του Khalilzadeh στις καθυστερήσεις, ραγίζοντας τις καρδιές των Ιρανών

Μία από τις πιο συζητήσιμες διαιτητικές αποφάσεις σημειώθηκε στην ισοπαλία 1-1 του Ιράν με την Αίγυπτο την Παρασκευή, όταν, στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, το γκολ του αναπληρωματικού Shoja Khalilzadeh ακυρώθηκε μετά από έλεγχο του VAR.

Ένας ξέφρενος πανηγυρισμός ξέσπασε στο Seattle Stadium αφού ο αμυντικός Khalilzadeh έστειλε θεαματικά την μπάλα στα δίχτυα από κοντινή απόσταση –ένα γκολ που θα έστελνε το Ιράν στα νοκ-άουτ για πρώτη φορά– αλλά η ιρανική χαρά μετατράπηκε γρήγορα σε απογοήτευση όταν το VAR αποφάνθηκε ότι ο Khalilzadeh ήταν οφσάιντ στη φάση της ανάπτυξης.

Τα ριπλέι έδειξαν ότι ήταν μια οριακή απόφαση, με τον Khalilzadeh να είναι οφσάιντ για μόλις ένα χιλιοστό.

Οριακή απόφαση οφσάιντ του Sanchez στερεί από την Κολομβία τη νίκη επί της Πορτογαλίας

Σε μια αναμέτρηση που έκοβε την ανάσα στο Μαϊάμι το Σάββατο, ο Davinson Sanchez πίστεψε ότι είχε εξασφαλίσει μια νίκη στις καθυστερήσεις για την Κολομβία επί της Πορτογαλίας όταν, στο πίσω δοκάρι, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά μετά από σέντρα του Juan Quintero.

Όμως, προτού ο Sanchez προλάβει να τρέξει προς το σημαιάκι του κόρνερ για να πανηγυρίσει, ο επόπτης σήκωσε τη σημαία για οφσάιντ.

Τα ριπλέι του γκολ έδειξαν ότι ο Sanchez ήταν οφσάιντ για ένα δάχτυλο, γεγονός που άφησε τους Κολομβιανούς με την αίσθηση ότι τους έκλεψαν μια νίκη που θα μπορούσε να είχε διατηρήσει το απόλυτο 100% των επιτυχιών τους στο τουρνουά.

Η Γκάνα στερήθηκε πέναλτι εναντίον της Αγγλίας σε λευκή ισοπαλία

Ενώ η Γκάνα επαινέθηκε για τη γεμάτη πάθος ισοπαλία της με 0-0 απέναντι στην Αγγλία την Τρίτη, οι οπαδοί της έμειναν να αναρωτιούνται: «Τι θα γινόταν αν μας είχε δοθεί πέναλτι;»

Στο 79ο λεπτό του αγώνα στη Βοστώνη, ο Ezri Konsa της Αγγλίας φάνηκε να ανατρέπει τον επελαύνοντα Prince Kwabena Adu με ένα τάκλιν μέσα στην περιοχή.

Χωρίς να έρθει σε επαφή με την μπάλα, ο αμυντικός Konsa βρήκε τον επιθετικό Adu στο γόνατο, αλλά ο διαιτητής δεν καταλόγισε πέναλτι, μια απόφαση που θα μπορούσε να είχε δώσει στην Γκάνα την ευκαιρία να πάρει το προβάδισμα.

«Το VAR πήγε για καφέ», δήλωσε απογοητευμένος ο Carlos Queiroz, ο προπονητής της Γκάνας, μετά τον αγώνα.

Το VAR ακυρώνει γκολ του Vinicius Jr στη νίκη της Βραζιλίας επί της Σκωτίας

Ο Vinicius Jr πίστεψε ότι είχε διπλασιάσει τα τέρματα της Βραζιλίας εναντίον της Σκωτίας στο 22ο λεπτό, όταν έκλεψε την μπάλα από τον αμυντικό Jack Hendry στα όρια της περιοχής και την πλάσαρε στην απέναντι γωνία.

Όμως το VAR συνέστησε εξέταση της φάσης στο μόνιτορ (on-field review) στον διαιτητή, ο οποίος στη συνέχεια ακύρωσε το γκολ, ισχυριζόμενος ότι ο Vinicius έκανε φάουλ στον Hendry στην αρχή της φάσης - ένας ισχυρισμός που φάνηκε αμφιλεγόμενος δεδομένης της ανεπαίσθητης επαφής.

Αν και η Βραζιλία κέρδισε τελικά αυτό το παιχνίδι με 3-0 στο Μαϊάμι, ο Samir Xaud, πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Βραζιλίας (CBF), έστειλε αργότερα επιστολή στη FIFA, ζητώντας «συνεπή εφαρμογή των προτύπων παρέμβασης του VAR και των κριτηρίων ορισμού των διαιτητών».

Απογοήτευση για το Εκουαδόρ καθώς το γκολ του Sane για τη Γερμανία μετράει παρά την υποψία για φάουλ

Παρόλο που η Γερμανία έχασε με 2-1 από το Εκουαδόρ την Πέμπτη, ο τρόπος με τον οποίο ο Leroy Sane σκόραρε το μοναδικό γκολ των Γερμανών ήταν αμφιλεγόμενος.

Μέσα σε δύο λεπτά από τη σέντρα, ο Sane πλάσαρε με τη μία μετά από πάσα-στρώσιμο του Florian Wirtz μέσα στην περιοχή, όμως το Εκουαδόρ ήταν εξοργισμένο που δεν δόθηκε φάουλ νωρίτερα στη φάση, όταν ο Aleksandar Pavlovic βρήκε τον Pedro Vite στο κεφάλι με ψηλά το πόδι. Το VAR δεν παρενέβη και το γκολ μέτρησε.

Πηγή: skai.gr

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