Βελμάρ: Νέο Jeep Compass με όφελος έως 3.500 ευρώ

Η Βελμάρ προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία απόκτησης του νέου Jeep Compass, συνδυάζοντας σημαντικό οικονομικό όφελος έως 3.500€ και κορυφαία κάλυψη για απόλυτη σιγουριά με 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων.

Το νέο Jeep Compass ξεχωρίζει για τον δυναμικό σχεδιασμό του, τους σύγχρονους κινητήρες, τις προηγμένες τεχνολογίες συνδεσιμότητας και τα ολοκληρωμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Διατηρώντας παράλληλα το αυθεντικό DNA της Jeep, προσφέρει άνεση στην καθημερινότητα της πόλης, αλλά και την αυτοπεποίθηση που απαιτούν οι εξορμήσεις πέρα από τα συνηθισμένα.

Το νέο Jeep Compass συνοδεύεται από 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας και αξιοπιστίας που χαρακτηρίζει τη μάρκα Jeep και προσφέροντας απόλυτη ηρεμία στον οδηγό για πολλά χρόνια χρήσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν ένα από τα καταστήματα Jeep Βελμάρ και να ενημερωθούν για τα διαθέσιμα αυτοκίνητα με το ειδικό όφελος απόκτησης, καθώς και για όλες τις εκδόσεις και τις επιλογές εξοπλισμού του νέου Jeep Compass.

Περισσότερες πληροφορίες: https://jeep-velmar.gr/

Καταστήματα Jeep Βελμάρ

• Μαρούσι: Λ. Κηφισίας 61, T.: 210 6155800, Τ.Κ.15124

• Ν.Ερυθραία: 18ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Γέφυρα Βαρυμπόμπης, T.: 211106300, Τ.Κ.14671

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Πηγή: skai.gr

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