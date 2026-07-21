Βρετανία: Η Αν Γουίντεκομπ δολοφονήθηκε άγρια με 21 σφυριές στο κεφάλι

Η Βρετανίδα πρώην υπουργός, Αν Γουίντεκομπ (Ann Widdecombe), πέθανε αφού δέχθηκε 21 χτυπήματα στο κεφάλι με σφυρί στο σπίτι της στο Ντέβον, δήλωσαν οι εισαγγελικές αρχές ενώπιον του Δικαστηρίου του Γουέστμινστερ, περιγράφοντας την αγριότητα με την οποία δολοφονήθηκε.

Ο εισαγγελέας Κασίφ Μαλίκ ανέφερε ότι στις 8 Ιουλίου, η Γουίντεκομπ έτρωγε το μεσημεριανό της όταν ο άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία της, Τζόσουα Κέρι, έφτασε στο σπίτι της με ένα κόκκινο Vauxhall Corsa και εισήλθε από την κεντρική είσοδο.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Κέρι παρέμεινε μέσα στο σπίτι μόλις δύο λεπτά. Στο διάστημα αυτό φέρεται να χτύπησε επανειλημμένα τη Γουίντεκομπ με ένα σφυρί, να την έριξε από την καρέκλα της και στη συνέχεια να πήρε το πορτοφόλι της πριν διαφύγει με το αυτοκίνητό του.

Ο 28χρονος από το Νότιο Γιορκσάιρ, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της, προφυλακίστηκε και πρόκειται να εμφανιστεί αργότερα την Τρίτη ενώπιον του Old Bailey (Κεντρικού Ποινικού Δικαστηρίου του Λονδίνου).



Πηγή: skai.gr

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