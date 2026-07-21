Χατζηβασιλείου: Η Ελλάδα έτοιμη να συμμετάσχει σε ειρηνευτική δύναμη για την ασφάλεια στο Ορμούζ

«Είμαστε σε ετοιμότητα, ως χώρα, για την ασφάλεια στο Ορμούζ, την επόμενη μέρα», δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας, νωρίτερα σήμερα, στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής. «Ο Πρωθυπουργός έχει διαμηνύσει ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συζητήσει την παρουσία της σε μια ειρηνευτική δύναμη που θα διασφαλίζει ελεύθερη ναυσιπλοΐα στο Ορμούζ, όταν έχει ολοκληρωθεί αυτός ο πόλεμος. Αν λοιπόν οδηγηθούμε σε ένα περιβάλλον σταθερότητας, η Ελλάδα είναι μια χώρα, η οποία θα ενδιαφερόταν να συμμετέχει στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή», ανέφερε ο υφυπουργός Εξωτερικών και πρόσθεσε: «Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι πρωταγωνιστούμε σε συζητήσεις για τη θαλάσσια ασφάλεια. Ποιος συμμετέχει στις Ασπίδες σήμερα; Ουσιαστικά οι Έλληνες και οι Ιταλοί είναι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν στην επιχείρηση για τη θαλάσσια ασφάλεια στην Ερυθρά Θάλασσα. Μάλιστα πριν από λίγες ημέρες ανέλαβε διοικητής της δύναμης ο αρχιπλοίαρχος Πιτυκάκης. Υπάρχει ελληνική διοίκηση σήμερα στις Ασπίδες. Επομένως, η χώρα η οποία έχει ξεκάθαρο ενδιαφέρον και αναλαμβάνει δράση για τη θαλάσσια ασφάλεια, είναι η Ελλάδα, αρέσει δεν αρέσει σε ορισμένους».

Ο Τάσος Χαζηβασιλείου αναφέρθηκε και στη «μαύρη επέτειο» από την παράνομη τουρκική εισβολή στην Κύπρο και τα 52 χρόνια. «Είναι μία πραγματικότητα, την οποία αναγνωρίζει η διεθνής κοινότητα ως εισβολή και κατοχή. Την αρνείται μόνο η Τουρκία και το καθεστώς στα κατεχόμενα, το ψευδοκράτος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η πραγματικότητα αυτή αλλάζει. Αν η Τουρκία επιθυμεί να διαβάσει την πραγματικότητα αυτή με τη δική της λογική, είναι δικό της ζήτημα. Όλη η υπόλοιπη διεθνής κοινότητα έχει μια άλλη προσέγγιση μαζί με εμάς και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση», είπε ο κ. Χατζηβασιλείου και πρόσθεσε: «Έχουμε τον νέο ειδικό απεσταλμένο τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν, κ. Φίτο, τον Ιταλό επίτροπο, ούτως ώστε να ξανά ξεκινήσει συζήτηση από εκεί που έμεινε στην προηγούμενη φάση και να ξαναρχίσει η κουβέντα για μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, όπως ακριβώς ορίζουν τα ψηφίσματα του συμβουλίου ασφαλείας χωρίς απολύτως καμία έκπτωση. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ότι η εθνική μας θέση, απαράλλαχτη και σταθερή, είναι η επανένωση της Κύπρου μέσω της ομοσπονδίας, καμιά συζήτηση για λύση δύο κρατών, καμία συζήτηση για de facto ή de jure διχοτόμηση της Μεγαλονήσου».

Για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο υφυπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στον κίνδυνο για μια παρατεταμένη κρίση στην περιοχή. «Εμείς δεν θέλουμε να γίνει αυτό κανονικότητα, γι' αυτό και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζουμε τη σημασία της ανάληψης μέτρων, ούτως ώστε να έρθει η αποκλιμάκωση στο πεδίο», είπε ο κ. Χατζηβασιλείου. Σημείωσε, επίσης, ως προς τις επιπτώσεις στην οικονομία: «Δυστυχώς, οποιαδήποτε κρίση στη Μέση Ανατολή συμπαρασύρει τα ενεργειακά κόστη, άρα και όλες τις τιμές των αγαθών προς τα πάνω. Υπάρχει μηχανισμός αντιμετώπισης αυτών των φαινομένων από τέτοιες κρίσεις, εν προκειμένω στη Μέση Ανατολή, υπάρχει σχέδιο δράσης για προσιτή ενέργεια, το οποίο είναι και αντικείμενο συζήτησης και στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, όπου συμμετέχω και εγώ ως αρμόδιος Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια συγκεκριμένη πολιτική προς την κατεύθυνση αυτή. Έχουμε έναν συνδυασμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την αντιμετώπιση των τιμών που ανεβαίνουν λόγω κρίσεων και βραχυπρόθεσμων μέτρων ανακούφισης των πολιτών και των καταναλωτών μας, αλλά και μακροπρόθεσμων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ούτως ώστε το σχέδιο της δράσης για προσιτή ενέργεια, που ξεκίνησε να συζητείται από τον Φεβρουάριο του 2025, να αποκτήσει πιο σαφή μορφή και να έχει πιο απτά αποτελέσματα. Μετά την άνοδο των τιμών ενέργειας από το 2026, που συνδέθηκε με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, η Κομισιόν έχει προωθήσει και επιπλέον μέτρα για την επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού στις αγορές μας, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη μείωση του κόστους της ενέργειας και φυσικά, εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα, για την ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Υπενθύμισε ωστόσο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει μηχανισμό επιβολής πλαφόν, στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο, αλλά «οι τιμές καθορίζονται, καλώς ή κακώς έτσι συμβαίνει, από τις διεθνείς αγορές».

Η στρατηγική μας, σημείωσε ο κ. Χατζηβασιλείου, είναι να μετριάσουμε, στο μέτρο του δυνατού, τις επιπτώσεις των αυξήσεων και να μειώσουμε τις εξαρτήσεις μας από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. «'Αρα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή πέρα από αυτό», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις και το ρωσικό LNG, ο υφυπουργός Εξωτερικών είπε ότι οι σχετικές συζητήσεις είναι σε εξέλιξη σήμερα στις Βρυξέλλες.

«Να τονίσω εδώ ότι η χώρα μας έχει παράσχει πολύπλευρη υποστήριξη στην Ουκρανία, προκειμένου η τελευταία να συνεχίσει να ανθίσταται αποτελεσματικά στον πόλεμο της Ρωσίας. Υποστηρίζουμε τη συνέχιση της άσκησης νομικά τεκμηριωμένων και κυρίως στοχευμένων κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη Ρωσική Ομοσπονδία, προκειμένου να περιορίσουμε δραστικά τη δυνατότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί με κάθε τρόπο και μέσο τον επιθετικό της πόλεμο της Ουκρανίας. Ταυτόχρονα, εμείς είμαστε εδώ για να επισημαίνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο την ανάγκη αποφυγής τυχόν υπέρμετρων επιβαρύνσεων των εθνικών οικονομιών των κρατών-μελών από αυτές τις κυρώσεις, ούτως ώστε τελικά να μην πλήττονται οι ευρωπαϊκές οικονομίες περισσότερο από όσο πλήττεται η ρωσική οικονομία, που είναι και ο στόχος όλων μας», ανέφερε. Με αυτά τα δεδομένα, ο υφυπουργός Εξωτερικών, τόνισε την ανάγκη για στενό συντονισμό και με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και με τις χώρες των G7, προκειμένου οι αντίστοιχες κυρώσεις να είναι όσο το δυνατόν στοχευμένες και αποτελεσματικές

«Εμείς ακολουθούμε εξωτερική πολιτική αρχών και θέσεων και προτεραιότητά μας είναι να προασπίσουμε το εθνικό συμφέρον στο σύνολό του προς τους όφελος πολιτών, καταναλωτών και επιχειρήσεων», σημείωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών.

Πηγή: skai.gr

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