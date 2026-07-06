Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αν είσαι ο Χάαλαντ, κάνεις αγκαλίτες με την πριγκίπισσα Νορβηγίας, ημίγυμνος - Δείτε βίντεο

Οι Νορβηγοί ζουν το όνειρό τους και η Βασιλική Οικογένεια της σκανδιναβικής χώρας έχει αφήσει στην άκρη τις σεμνοτυφίες, όσο η εθνική ομάδα θριαμβεύει

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Χάαλαντ

Η Νορβηγία κοντεύει να πάρει το Μουντιάλ και οι κάτοικοι της σκανδιναβικής χώρας ζουν το όνειρό τους. Η Εθνική τους ομάδα ήδη έχει πετύχει κάτι μοναδικό, έχει φτάσει στα προημιτελικά της διοργάνωσης και θα κοντραριστεί με την Αγγλία για να περάσει στα ημιτελικά και να εξασφαλίσει τη συμμετοχή σε έναν τελικό, ή τον μεγάλο, ή τον μικρό. Τη χώρα την οδηγεί σε αυτό το τρελό παραμύθι ο Έρλινγκ Χάαλαντ και η Πριγκίπισσα της Νορβηγίας, Ίνγκριντ Αλεξάνδρα, «παραβίασε» το άβατο για να συγχαρεί τους ποδοσφαιριστές και να αγκαλιάσει τον Χάαλαντ. Στο ποδόσφαιρο όλα επιτρέπονται.  

Πρίγκιπες Νορβηγίας

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Έρλινγκ Χάαλαντ Νορβηγία πριγκίπισσα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark

Απόρρητο