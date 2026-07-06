Η Νορβηγία κοντεύει να πάρει το Μουντιάλ και οι κάτοικοι της σκανδιναβικής χώρας ζουν το όνειρό τους. Η Εθνική τους ομάδα ήδη έχει πετύχει κάτι μοναδικό, έχει φτάσει στα προημιτελικά της διοργάνωσης και θα κοντραριστεί με την Αγγλία για να περάσει στα ημιτελικά και να εξασφαλίσει τη συμμετοχή σε έναν τελικό, ή τον μεγάλο, ή τον μικρό. Τη χώρα την οδηγεί σε αυτό το τρελό παραμύθι ο Έρλινγκ Χάαλαντ και η Πριγκίπισσα της Νορβηγίας, Ίνγκριντ Αλεξάνδρα, «παραβίασε» το άβατο για να συγχαρεί τους ποδοσφαιριστές και να αγκαλιάσει τον Χάαλαντ. Στο ποδόσφαιρο όλα επιτρέπονται.

🇳🇴 | La Princesa Ingrid Alexandra, quien será Reina de Noruega en el futuro, se reunió con la selección de su país tras el triunfo contra Brasil. pic.twitter.com/lXSrGnRa3t — Abril, The Duchess (@AbriltheDuchess) July 5, 2026

Πηγή: skai.gr

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