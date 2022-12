Μουντιάλ 2022: Στην αποστολή της Αργεντινής ο Αγουέρο

Ιδιαίτερη τιμή στον Σέρχιο Αγουέρο… Όπως αναφέρει ο Τύπος της Αργεντινής, οι υπεύθυνοι της ομοσπονδίας της χώρας πήραν ειδική άδεια και ο «Κουν» θα είναι στην αποστολή της ομάδας στον αυριανό μεγάλο τελικό του Μουντιάλ με την Γαλλία. Ο Αγουέρο θα είναι στον πάγκο, ενώ -και πάλι με βάσει τα όσα αναφέρει ο Τύπος- θα είναι στο ίδιο δωμάτιο με τον Μέσι.

Θυμίζουμε ότι ο Αγουέρο ήταν μέλος της εθνικής Αργεντινής στα προκριματικά αλλά λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζει με την καρδιά του αναγκάστηκε να βάλει ένα τέλος στην καριέρα και έχει να μην μπορεί να είναι στα γήπεδα του Κατάρ, κάτι που κάτω από τις… κανονικές συνθήκες θα ήταν δεδομένο.

Εκτός του Αγουέρο στο Κατάρ έχουν προσκληθεί και άλλοι παίκτες, όπως οι Λο Σέλσο, Κορέα και Γκονσάλες, οι οποίοι λόγω τραυματισμών δεν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή της ομάδας για τις αναμετρήσεις του Μουντιάλ.

