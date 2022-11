Μουντιάλ 2022: Οι Γκανέζοι έφτασαν στο Κατάρ αλλά... ξέχασαν πίσω τις εμφανίσεις

Η αποστολή της Γκάνας ταξίδεψε για το Κατάρ για να συμμετάσχει στον όγδοο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου χωρίς τις φανέλες των παικτών, αφού τις ξέχασαν πίσω στην αφρικανική χώρα και τώρα τρέχουν...

Πιθανόν να μην καταφέρει να αγωνιστεί στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ του Κατάρ στις 24 του μήνα κόντρα στην Πορτογαλία η Γκάνα, αφού οι υπεύθυνοι της αποστολής των «μαύρων αστεριών» ξέχασαν στην αφρικανική χώρα όλες τις φανέλες των παικτών.

Οι ιθύνοντες της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας θα επιχειρήσουν να τις στείλουν ταχυδρομικώς, όμως αυτό θα επιφέρει μία προφανής καθυστέρηση στην άφιξή τους στη χώρα διεξαγωγής της φετινής διοργάνωσης και ενδέχεται να μην έχουν φτάσει μέχρι την επόμενη Πέμπτη.

Αν συμβεί τελικά αυτό, οι Αφρικανοί πιθανόν να χάσουν στα χαρτιά το ματς με την ομάδα του Φερνάντο Σάντος.



The Mayor of Ghana has forgotten the national team jerseys in the country! 😱🇬🇭



They will be sent to Qatar via Postal Services but the federation fears they won't have them in time for the 1st game because of the slow Ghana Postal Services 😭 pic.twitter.com/zzjNMKgMpn