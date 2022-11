Ανατριχίλα: «Σείστηκε» η Αργεντινή στο γκολ του Μέσι - Βίντεο

Πάθος. Ένταση της στιγμής. Ανατριχίλα! Ο Λιονέλ Μέσι άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη της ομάδας του απέναντι στο Μεξικό με σουτάρα.

Ένας Αργεντινός ανέβασε ένα βίντεο από την πόλη του, Μαρ ντελ Πλάτα, όπου τραβάει την ώρα που ο «Λίο» σκόραρε το τέρμα του.

Η κραυγή από τα σπίτια των Αργεντινών είναι εκκωφαντική σε βαθμό που… σείεται η γειτονιά, σε ένα απολύτως ανατριχιαστικό βίντεο που δείχνει πόσο έντονα ζουν το ποδόσφαιρο και τη συμμετοχή της χώρας τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο!

This is Mar Del Plata, Argentina.



Listen to the whole city erupt as Lionel Messi scores for the nation.



This is what football is all about. 🇦🇷❤️ pic.twitter.com/NzkUqMJQNo