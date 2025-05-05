Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Ο Μάιος εξελίσσεται ανανεωτικός, αλλά και επεισοδιακός. Ο Ήλιος στον Ταύρο και ο Άρης στον Λέοντα σας βοηθούν να κυνηγήσετε οικονομικές ευκαιρίες. Η παρουσία της Αφροδίτης στο ζώδιό σας, μέρα με τη μέρα, ενισχύει τον παράγοντα της τύχης, τόσο στα αισθηματικά, όσο και στα οικονομικά. Δεν θα λείψουν οι αιφνιδιασμοί και τα αναπάντεχα γεγονότα. Οι δύσκολες στιγμές θα ξεπεραστούν εύκολα και η παρουσία σας κάνει αίσθηση τόσο στον κοινωνικό, όσο και στον επαγγελματικό χώρο. Αρχίζει να ξεδιπλώνεται σπονδυλωτά μια νέα εποχή για σας!

Ταύρος

Η περίοδος των γενεθλίων σας σας βρίσκει λίγο ανάστατους καθώς ένα περιστάτικό, ή ένας άνθρωπος θα προκαλέσουν ένταση και επεισόδια στο στενό περιβάλλον. Γενικότερα, οι μέρες θα κυλήσουν αισθητά πιο γρήγορα και ο Ερμής στην φαινομενικά αναπτυσσόμενη ταχύτητα της πορείας του θα σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε τις επικοινωνιακές σας δυνατότητες. Αυτές θα φέρουν γρήγορα αποτελέσματα σε πρακτικά ζητήματα αλλά και σε υποθέσεις ερωτικές, ακόμα και ψυχαγωγικές που έχετε ανάγκη να ζήσετε. Η Αφροδίτη, κυβερνήτης σας, στον Κριό σας εκθέτει συχνά, τόσο κυριολεκτικά, όσο και μεταφορικά.

Δίδυμοι

Μεταβατικό το διάστημα, αλλά καλύτερο από τα προηγούμενα. Η Αφροδίτη στον Κριό βοηθά να πραγματοποιήσετε μια σας απωθημένη προσδοκία και ο Άρης στον Λέοντα σας ανοίγει δρόμο να τρέξετε προκειμένου να φτάσετε τους μεγάλους προορισμούς που έχετε βάλει γι αυτή τη χρονιά. Ο Ερμής στον Κριό θα σας τυραννήσει λιγάκι το νευρικό σύστημα, αλλά παράλληλα θα φέρει σωτήριες συμπτώσεις σε οικονομικές υποθέσεις που εκκρεμούν. Διατηρήστε αλώβητο το συναίσθημα και εκμεταλλευτείτε ευκαιρίες ερωτικής δραστηριότητας, ή σύντομων ταξιδιών.

Καρκίνος

Συγκριτικά με τους προηγούμενους μήνες, ο Μάιος θα σας βοηθήσει να βάλετε σταδιακά μια καλύτερη τάξη τη ζωή σας και τους βασικούς της τομείς. Πρώτα από όιλα επιμεληθείτε τα οικονομικά σας και βρείτε τρόπο να επιβιώνετε, αλλάζοντας συνήθειες και τακτικές. Δεύτερον, δώστε τον καλύτερο εαυτό σας στον επαγγελματικό τομέα και να είστε σίγουροι ότι αυτό θα φανεί. Τρίτον όμως, μην αναμιγνύεστε σε υποθέσεις που δεν σας αφορούν και μπορεί να έχουν δυσάρεστες συνέπειες, τόσο στα συμφέροντα όσο και στον ψυχισμό σας.

Λέων

Ο Μάιος εξελίσσεται καταιγιστικά από πλευράς γεγονότων και ανταγωνιστικά σε ότι αφορά το αντικείμενο της δουλειάς σας. Η καλή όψη Αφροδίτης – Άρη σε ζώδια της φωτιάς, σας εφοδιάζει ενεργειακά και κυρίως ευνοεί όσους από εσάς έχετε από καιρό φιλόδοξα σχέδια που τώρα μπορείτε να τα βάλετε σε εφαρμογή. Η νευρικότητα δεν θα λείψει αλλά θα γίνετε περισσότερο αποτελεσματικοί σε σύγκριση με το πρόσφατο παρελθόν. Κατάλληλο επίσης είναι το διάστημα για να πάρετε αποφάσεις που αφορούν στο μέλλον της δουλειάς σας ή για να κάνετε επιτυχείς αγοραπωλησίες.

Παρθένος

Ο Ήλιος στη διέλευσή του από το ζώδιο του Ταύρου ανοίγει νέες προοπτικές για πολλούς από εσάς. Η Αφροδίτη στον Κριό σας ενεργοποιεί επαγγελματικά, αλλά και συναισθηματικά. Ο Άρης στον Λέοντα καλλιεργεί ένα αόρατο παρασκήνιο, ή σας φέρνει κοντά σε ανθρώπους που θα σας κουράσουν, ή θα σας στεναχωρήσουν. Σε γενικές όμως γραμμές ξετυλίγεται μια καλύτερη εποχή σε όλο το μήκος της φετινής Άνοιξης, αλλά και του Καλοκαιριού που ακολουθεί. Ο Κρόνος καθώς ετοιμάζεται να φύγει για λίγο από τους Ιχθύς προκαλεί κάποιες τελευταίες πικρίες στον τομέα των σχέσεων. Υποστείτε τις, ή αντέξτε τις.

Ζυγός

Εδιαφέρουσα η εποχή για σας και αισθαντικά και επικοινωνιακά! Πρώτα από όλα η επιστροφή της Αφροδίτης στον Κριό θα σας αποκαταστήσει αισθηματικά σε μεγάλο βαθμό τις προσεχείς εβδομάδες. Ο Άρης στον Λέοντα σε αρμονική σχέση μαζί της τονίζει τη δημιουργικότητα, ή τον παράγοντα της τύχης για τους στόχους που έχετε. Ο Ερμής στον Κριό, κάνει πιο αποτελεσματικές τις επαφές και τις τρέχουσες, καθημερινές σας συνεργασίες. Μετά από τέσσερις μήνες μεγάλης ταλαιπωρίας, αρχίζει η ανάκαμψη και η αναγέννηση. Αξιοποιήστε την.

Σκορπιός

Ο τομέας των σχέσεων είναι αυτός που θα παίξει σημαντικό ρόλο σε καθημερινή βάση. Από αυτές, δυο κατηγορίες θα εξελιχθούν γρήγορα: οι προσωπικές και οι κοινωνικές σχέσεις! Επειδή όμως δεν θα λείψει η περιπλοκή και η αστάθεια, προσπαθήστε να αντιληφθείτε σωστά τα παιχνίδια που παίζει η τύχη για το δικό σας καλό αυτήν την περίοδο. Η υγεία σας είναι καλή και βελτιώνεται ακόμα περισσότερο, αλλά η εργασία θα απαιτήσει έναν αγώνα που πρέπει να δώσετε και είναι πολύ πιθανό να πάρετε το χρυσό έπαθλο.

Τοξότης

Ενδιαφέρων εξελίσσεται ο Μάιος για πολλούς από εσάς. Δημιουργικότητα και ιστορίες αγάπης τον διανθίζουν. Πολλά θα μεσολαβήσουν σε επικοινωνιακό τομέα με στοιχείο την ανανέωση και την ευχαρίστηση στην καθημερινότητά σας. Λίγο ακόμα προσοχή σε ότι αφορά στο οικογενειακό περιβάλλον, ενώ στον επαγγελματικό τομέα μπορείτε και αν τολμήσετε και να ρισκάρετε! Το μυστικό της επιτυχίας αυτήν την περίοδο είναι η οργάνωση, η εργατικότητα και η προσαρμογή στους κανόνες που κυριαρχούν, οι οποίοι ενδεχομένως να μη σας αρέσουν.

Αιγόκερως

Συμπαθητικά προχωρά ο Μάιος και για σας. Οι μέρες που ακολουθούν σας βοηθούν να ασχοληθείτε περισσότερο με τον εαυτό σας. Παράλληλα να εξωρραίσετε ή να ανανεώσετε το χώρο της διαμονής σας και οι πιο προνομιούχοι οικονομικά, να κάνετε μια αγορά ή μια επένδυση. Στα αισθηματικά η κατάσταση είναι ενδιαφέρουσα , αλλά όχι ακόμα σταθερή. Στα οικονομικά υπάρχει βελτίωση αλλά και καινούρια έξοδα ταυτόχρονα. Όσο για ταξίδια ή διασκεδάσεις, εμποδίζονται ακόμα.

Υδροχόος

Ανάμικτα τα συναισθήματα που θα σας δώσουν τα γεγονότα της εβδομάδας. Ο Άρης στον Λέοντα σε αντίθεση με τον Πλούτωνα στο ζώδιό σας προκαλεί μια κάποια ταλαιπωρία στις προσωπικές σας σχέσεις. Ο Ερμής και η Αφροδίτη όμως στον Κριό, κρατούν ψηλά το ηθικό σας και σας βοηθούν να αντιμετωπίσετε εμπόδια και αντιξοότητες που θα προκύψουν. Ένας δικός σας άνθρωπος θα χρειαστεί τη βοήθειά σας, ίσως την πιο ακατάλληλη στιγμή για σας. Αντίθετα, μια νέα ερωτική γνωριμία, φαίνεται να έχει προοπτικές για το μέλλον, κυρίως για τους ελεύθερους του ζωδίου σας.

Ιχθύς

Οι κινήσεις των ουρανίων σωμάτων δείχνουν ότι η εβδομάδα αυτή θα παίξει σημαντικό ρόλο για την υλοποίηση ενός σχεδίου που έχετε στα σκαριά, αλλά και για την οικονομική, ή ηθική βοήθεια που περιμένετε να «εισπράξετε» από κοινωνικούς παράγοντες ή δικούς σας ανθρώπους. Η συνεύρεση του Ερμή και της Αφροδίτης στον Κριό σας βοηθούν να αισθανθείτε πιο ασφαλείς, τόσο αισθηματικά, όσο και οικονομικά. Καθώς ο Κρόνος ετοιμάζεται να αποχωρήσει από το ζώδιό σας, ζείτε τις τελευταίες δυσκολίες σε νευραλγικούς τομείς και διαισθάνεστε ότι γρήγορα θα μπείτε στη φάση μιας ουσιαστικής ανακούφισης.

