Οι ευχές της Χρηστίδου για τα χαρμόσυνα της Καινούργιου: «Νομίζω ότι της άξιζε»

Πώς να μην σχολιάσει το Χαμογέλα και πάλι την πρόταση γάμου του Παναγιώτη Κουτσουμπή στην Κατερίνα Καινούργιου; Και η αλήθεια είναι ότι Παύλος Σταματόπουλος εξέφρασε αυτό που πολλοί λένε, ότι προσπέρασε τις φωτογραφίες χωρίς να τις παρατηρήσει προσεκτικά για να δει το δαχτυλίδι έτσι θολές όπως ήταν αλλά διάβασε το caption.

«Επειδή η Κατε΄ρινα το ήθελε πάρα πολύ αυτό και είναι πάρα πολύ ερωτευμένη και όλο αυτό το έχει επικοινωνήσει, πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενη για αυτήν, νομίζω ότι της άξιζε, το περίμενε πάρα πολύ καιρό» σχολίασε η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Και στα δικά σας οι λεύτερες! Εγώ τον έκανα αυτόν τον κύκλο, τα έζησα, λέω ποτέ!» είπε η παρουσιάστρια όταν της ευχήθηκαν οι συνεργάτες της.

