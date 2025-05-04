Ο Χρήστος Μάστορας, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξηγεί τους λόγους που τον οδήγησαν να τραγουδήσει στη Χειμάρρα, γεγονός που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.

Ο ίδιος αναφέρει ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης καθώς είχε λάβει εγγυήσεις να μην υπάρχει πολιτική χροιά στην εκδήλωση, κάτι που τελικά δεν τηρήθηκε αφού την εκδήλωση άνοιξε ο ίδιος ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα, με την παρουσία όλων τον υποψηφίων βουλευτών του νομού Αυλώνα.

Καταλήγοντας μάλιστα σημειώνει ότι «Μάλλον είναι η πρώτη και η τελευταία συναυλία μου επάνω… »

Η ιστορία του στο instagram

«Τραγουδάω γιατί είναι το μόνο που ξέρω και μπορώ να κάνω για να προσφέρω έστω και λίγο στους συνανθρώπους μου. Για να απαλύνω τις πληγές του κόσμου, να τον συντροφεύω στα καλά και στα δύσκολα και για να νιώθω ότι ανήκω.

Μετά από πίεση και εγγυήσεις, δέχτηκα να παίξω για το άνοιγμα της καλοκαιρινής σεζόν της Χειμάρρας, με την προϋπόθεση ότι η αμοιβή μου θα πάει στην Εστία Δρόπολης, που το έργο της είναι τεράστιο και συγκινητικό, και στο νοσοκομείο παίδων Τιράνων, όπου και νοσηλεύτηκα όταν ήμουν 18 μηνών και οι γιατροί εκεί πάλεψαν με ζήλο να μου σώσουν τη ζωή.

Μετά λύπης διαπιστώνω ότι οι εγγυήσεις πως δεν υπάρχει πολιτικό κίνητρο ήταν δολώματα στα οποία, σαν χάνος, τσίμπησα. Βρέθηκα να εξευτελίζομαι και να κατηγορούμαι σε ένα πολιτικό παιχνίδι, που χαμένος είναι ο κόσμος για τον οποίο τραγουδώ…

Ευχαριστώ τον κόσμο που ήρθε τελικά και πιστεύω πέρασε καλά χθες, γιατί έδωσα ό,τι είχα πάνω στη σκηνή, και την Εστία Δρόπολης που έκανε τα πάντα για να με στηρίξει ψυχολογικά και έμπρακτα με την παρουσία της.

Μάλλον, είναι η πρώτη και η τελευταία συναυλία μου επάνω… Το «διαίρει και βασίλευε» το πιο διαχρονικό hit όλων των εποχών».

