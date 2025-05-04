Πολύ ιδιαίτερες ήταν οι Μαμά-δες της πρώτης Κυριακής του Μαΐου με γκεστ παρουσιάστρια την ηθοποιο΄ Ευσταθία Τσαπαρέλη. Και ήταν ιδιαίτερες γιατί μία από τις συνεντεύξεις που πήρε ήταν από τον σύζυγό της και πατέρα του παιδιού τους, Αλέξανδρο Λογοθέτη.

Ο επίσης ηθοποιός άφησε για λίγο τα γυρίσματα της σειράς της ΕΡΤ1 «Η παραλία» και μίλησε για το πώς είναι ως πατέρας, για τα προτερήματα και τα τυχόν λάθη του, για τη συντροφικότητα, ενώ έφερε στην κουβέντα ποικίλους προβληματισμούς του.

Το ζευγάρι αστειεύτηκε στην αρχή για αυτή τη... φάση. «Δεν το περίμενα ποτέ αυτό» της είπε όταν τον ρώτησε πώς νιώθει που θα του κάνει ερωτήσεις.

Πότε άρχισες να σκέφτεσαι σοβαρά να γίνεις πατέρας;

Γύρω στα 40. Πολλοί διαφορετικοί λόγοι με ώθησαν στο να αρχίσω να σκέφτομαι την πατρότητα. 13 χρόνια μετά σκέφτομαι ότι είχε να κάνει με τη δική μου προσωπική ιστορία και θέματα που είχα να λύσω και δεν θα έλυνα ποτέ. Το σκεφτόμουν πριν σε γνωρίσω. Εσύ ήρθες από το πουθενά σε μία φάση ότι δεν ήθελα πια, ότι δεν θα γίνει ποτέ. Δεν το σκέφτηκα με το που σε είδα. Σκέφτηκα άλλα πιο πονηρά πράγματα! Αλλά ούτε γιατί είχα γκώσει από πολλά πράγματα. Το πρώτο βράδυ που βρεθήκαμε στα Χανιά, ένα βράδυ εξαλλοσύνης, που χωρίσαμε σαν να μην ήταν να ξαναβρεθούμε ποτέ, ούτε το τηλέφωνο δεν σου ζήτησα.

-Εσύ ήσουν 40 και εγώ 25. Ποια ήταν η στιγμή που είπες ότι αυτή η γυναίκα έχει το προφίλ που μπορώ να τη φανταστώ μητέρα του παιδιού μου;

-Μέχρι τη στιγμή που μου ανακοίνωσες ότι είσαι έγκυος δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Ήταν μια σχέση που εξελισσόταν. Όταν μου είπες ότι είσαι έγκυος είπα θέλω.

-Το γεγονός ότι ήμουν μικρή, ότι δεν είχα κάνει πράγματα;

-Αυτό αφορούσε εσένα πιο πολύ.

-Δεν σε απασχολούσε ότι μπορεί να μην ήμουν ώριμη να αντεπεξέλθω...

-Γιατί εγώ ήμουν ώριμος και μπορούσα; Κανείς δεν ξέρει ποτέ τίποτα.

-Τι ήταν τα πράγματα που δεν φανταζόσουν ποτέ όταν έγινες πατέρας; Τι σου έφερε η πατρότητα;

-Μου έφερε την αποποίηση του εγώ, ήταν μεγάλο μάθημα για μένα. Άρχισα να σκέφτομαι τη ζωή μου σε σχέση με κάτι πιο μεγάλο από εμένα.

Όπως είπε ο ηθοποιός τα χαρακτηριστικά του ως πατέρας είναι διαφορετικά ανά περιόδους, άλλοτε έχει υπομονή, η συμβουλευτική, η σιωπή ενώ η σύζυγός του ανέφερε ότι το δυνατό του στοιχείο είναι το χιούμορ και η γενναιοδωρία του αλλά και το ότι δεν είναι καθωσπρέπει.

«Με εκνευρίζει αλλά το παιδί το απενενοχοποιεί» του είπε.

«Σκέφτομαι ότι δεν φαντάζομαι πώς θα ήθελα να είμαι ως πατέρας. Φαντάζομαι πώς θα ήθελε το παιδί να είμαι χωρίς να γίνομαι βάρος και θηλιά για το παιδί. Φανταζόμουν διάφορα πράγματα. Το σίγουρο είναι ότι έλεγα πως δεν θέλω να επαναλάβω τα λάθη των γονιών μου αλλά κάνω άλλα. Το θέμα είναι να βλέπεις το λάθος μονοπάτι και να έχεις υποστηρικτική σύντροφο και να σου δίνει υλικό για σκέψη. Είναι δύο άνθρωποι που συνεργάζονται διαρκώς για να πετύχουν έναν κοινό σκοπό» ανέφερε εκείνος.

Για το γεγονός ότι η σύζυγός του έμεινε εκτός χώρου για να μεγαλώσει το παιδί τους είπε: «Ο λόγος που πήγα να δουλέψω όταν κάναμε τον Μάρκο είναι γιατί σου έσπαγα τα νεύρα όσο ήμουν στο σπίτι και από τότε δουλεύω συνέχεια. Ήταν σωστή απόφαση. Πάντα συμβαίνει σε ένα ζευγάρι που ο ένας προσφέρει ένα πράγμα και ο άλλος ένα άλλο πράγμα που δεν φαίνεται εκείνη τη στιγμή. Εγώ όμως γύριζα και το χορτάρι ήταν στρωμένο στο γήπεδο. Όχι ότι εγώ ήθελα να μείνεις για πάντα έτσι».

«Η πρώτη έντονη στιγμή της γονεϊκότητας ήταν όταν δεν μπορούσες να θηλάσεις και "θηλάζαμε" τον Μάρκο για να μάθει τι είναι αυτό το πράγμα.

«Τα πάντα με συνδέουν με τον Μάρκο αλλά όσο μεγαλώνει χάνεται η σύνδεση γιατί εκείνος κάνει άλλες συνδέσεις και η πρόκληση είναι να καταφέρεις να τη διατηρήσεις.

Όταν άρχισε να ακούει αυτά τα είδη μουσικής που δεν αντέχω να τα ακούω, άρχισα να σκέφτομαι πώς θα πλησιάσω τον Μάρκο. Έκανα playlist και τα έβαλα όταν γύρισε και έδειξε ενδιαφέρον. Συνειδητοποίησα ότι εγώ πρέπει να πάω σε αυτόν και όχι αυτός σε μένα» τόνισε.

Για το γεγονός ότι η σχέση των ζευγαριών διαταράσσεται όταν έρχεται ένα παιδί ανέφερε: «Εγώ έχω να πω ένα πράγμα, δεν υπάρχει εγχειρίδιο. Άλλα το διαχειρίζονται σαν να μην άλλαξε τίποτα, άλλα δυσκολεύονται πα΄ρα πολύ και το παλεύουν με εμμονή για να μην χάσουν το μεταξύ τους γιατί θεωρούν ότι είναι το πιο σημαντικό. Τίποτα δεν είναι όπως ήταν πριν και από την στιγμή που γίνεσαι γονιός τίποτα δεν θα είναι όπως πριν. Αλλιώς δεν θα γινόμουν γονιός. Στο τέλος της ημέρας όταν πέφτεις και ξυπνάς υπάρχει ένα κενό που τώρα δεν υπάρχει γιατί το γέμισε ο Μάρκος».

Τι θα έλεγε στον εαυτό του λίγο πριν γίνει μπαμπάς; «Όλα καλά: Δεν έχω μετανιώσει για κάτι» ανέφερε και έκανε high 5 με τη σύζυγό του που κατάφεραν να τελειώσουν τη συνέντευξη με χιούμορ και χαρά.

