Κριός

Ραγδαίες προβλέπονται οι εξελίξεις καθώς περνάμε στον Απρίλιο για τους περισσοτέρους από εσάς. Ο τομέας των σχέσεων βράζει σαν ένα ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί. Η επαγγελματική κατάσταση παραμένει αμφίρροπη με αντιξοότητες που συνεχίζονται, ενώ οι ασυνέπειες και οι καθυστερήσεις στα οικονομικά έχουν ακόμα πολύ δρόμο. Τις μέρες αυτές η στάση σας θα παίξει σημαντικό ρόλο, ενώ τα γεγονότα θα σας αναγκάσουν να αλλάξετε στόχους και κατευθύνσεις στην πορεία σας. Άμιλλα και ανταγωνισμός θα πάρουν νέες διαστάσεις. Οι βελτιώσεις στα οικονομικά είναι πρόσκαιρες. Ελέγχετε την έκφρασή σας, αποφύγετε να συναναστραφείτε με ανθρώπους που θα σας απογοητεύσουν.

Ταύρος

Η είσοδος του Απριλίου γίνεται επεισοδιακά. Αναγκάζεστε να κλείσετε γρήγορα κάποιες υποθέσεις που δεν έχουν μέλλον ή συνεχίζουν να σας ταλαιπωρούν. Η καθημερινότητα δεν είναι εύκολη, αλλά καταφέρνετε να βάλετε αρκετή τάξη στις προσωπικές σας υποθέσεις που είχαν διαταραχτεί. Η έκλειψη Ηλίου που προηγήθηκε επιταχύνει τα γεγονότα και εσείς αναγκάζεστε να ακολουθήσετε την πορεία τους. Δεν θα λείψουν παρασκηνιακοί κίνδυνοι, συναισθηματικές απογοητεύσεις και μικροατυχήματα κυρίως στη χρήση μηχανικών μέσων. Φροντίστε η τακτική σας να είναι αμυντική, απολαύστε τις καλές στιγμές χωρίς να περιμένετε περισσότερες.

Δίδυμοι

Καθώς ο Απρίλιος διαδέχεται τον Μάρτιο πληθαίνουν οι συγκινήσεις τόσο συναισθηματικά όσο και κοινωνικά. Κινητικότητα θα παρατηρηθεί γύρω σας και σε εσάς μένει να κρίνετε τι πρέπει να επιλέξετε και τι πρέπει να αποφύγετε. Προσπαθήστε να διαπραγματευτείτε οικονομικά ζητήματα ή ακόμα να αξιοποιήσετε σωστότερα τα έσοδα σας. Υπερασπίστε την εφαρμογή των σχεδίων σας, αξιοποιήστε τις επικοινωνιακές σας δυνατότητες και γίνετε επινοητικοί και ευέλικτοι στις δύσκολες στιγμές. Ο Ερμής στους Ιχθύες δίνει προτεραιότητα στον επαγγελματικό τομέα και στις δημόσιες εμφανίσεις σας.

Καρκίνος

Ο Απρίλιος που ξεκινά με αντιθέσεις και επεισόδια σας καλεί να παίξετε τον ρόλο του ήρωα, στην καριέρα ή στην οικογένεια. Λάβετε υπόψη τις προειδοποιήσεις πάσης φύσεως, θωρακιστείτε πίσω από τα μέσα που διαθέτετε προκειμένου να αντιμετωπίσετε μια αιφνίδια έκρηξη αντιξοοτήτων. Ελέγχετε τι λέτε, τι γράφετε και τι υπογράφετε. Βάλτε μια τάξη και μια νέα προτεραιότητα στα έξοδα διαβίωσης. Φανείτε υποχωρητικοί στις ιδιοτροπίες του συντρόφου σας.

Λέων

Η αλλαγή του μήνα τονίζει μια διάθεση περιπλάνησης και ξυπνά την ανάγκη για δημιουργική έκφραση αλλά και άλλες περιπέτειες. Επειδή όμως σύντομα θα υπάρξουν προκλήσεις, θα πρέπει να λάβετε και εσείς μέτρα προφύλαξης και να αποφύγετε να εκτεθείτε σε ταλαιπωρίες και ριψοκίνδυνες πρωτοβουλίες. Αποφύγετε να παρασυρθείτε από ψευδαισθήσεις, αν και η αισθηματική σας ζωή ευνοείται ακόμα οπότε αξιοποιήστε τον παράγοντα αυτό. Τα επαγγελματικά σας δεν είναι εύκολα, μια προσωπική επέμβαση μετριάζει τα τρέχοντα προβλήματα. Επιδιώξτε τον!

Παρθένος

Ένταση και κινητικότητα παρουσιάσουν οι προσωπικές σας σχέσεις και οι επαγγελματικές σας συνεργασίες. Ο Απρίλιος ξεκινά ευχάριστα αλλά θα έχει δυσκολίες. Στο στόχαστρο μπαίνει η συναισθηματική σας ζωή και η κατάσταση των οικονομικών σας. Κάποια έκτακτα γεγονότα θα σας υποχρεώσουν να κάνετε εκπτώσεις στα σχέδια του καταναλωτισμού ή και στις τρέχουσες ανάγκες λειτουργικής φύσεως. Η παρουσία ενός ανθρώπου από το παρελθόν θα γίνει αιτία ταραχής και αναστάτωσης. Η πιθανότητα μιας συναισθηματικής απογοήτευσης καραδοκεί. Φανείτε ψύχραιμοι και όχι αντιδραστικοί.

Ζυγός

Ο Απρίλιος μπαίνει έντονα και επεισοδιακά. Προκαλεί ένα καινούργιο προβληματισμό στην εξέλιξη των τρεχόντων συμφερόντων σας. Ο Άρης από τον Καρκίνο βραχυκυκλώνει συχνά την διάθεση και τις σχέσεις σας. Χρειάζεται μεγάλη μαεστρία, υπομονή, λιγότερη επιθετικότητα και περισσότερη ευελιξία. Ζείτε μια διαρκή διαμάχη σχετικά με το πόσο επιβίωσε και επέδρασε το παρελθόν μέσα σας. Η φετινή άνοιξη όμως θα σας οδηγήσει μερικά βήματα πιο κοντά στη λύτρωση.

Σκορπιός

Διαφορές ανησυχίες και άλλες τόσες περίεργες εξελίξεις φαίνεται να σας κυριεύουν αυτή την εποχή. Εργασία και υγεία πρέπει να φυλαχτούν και να προστατευτούν από οτιδήποτε είναι πιθανό να τις χτυπήσει. Τα περιοριστικά μέτρα στα πρακτικά διατηρούνται και τονίζονται οι υποχρεώσεις που έχετε από καιρό. Προς το παρόν το ξεκίνημα του μήνα θα σας δώσει νέα κίνητρα και μέσα να υποστηρίξετε τις θέσεις σας και ίσως σας κάνει πιο εφευρετικούς στα μάτια των άλλων.

Τοξότης

Καθώς ο μήνας αλλάζει και ο Απρίλιος κάνει την είσοδο του η νευρικότητα και ανησυχία τονίζονται. Μερικοί φίλοι μπορεί να αποδειχτούν χρήσιμοι, ένας δικός σας άνθρωπος σας βγάζει από μια δύσκολη θέση. Τα οικογενειακά προβλήματα συνεχίζουν να σας απασχολούν καθώς δεν βρίσκουν λύσεις. Η υπομονή σας δοκιμάζεται ακόμα μια φορά ενώ ο δύσκολος Άρης δείχνει την μεγάλη περιπλοκότητα καταστάσεων και σχέσεων τις οποίες υπολογίζατε ευκολότερες. Ωστόσο, δεν θα λείψουν οι ευκαιρίες για καινούργιες γνωριμίες, για αισθητή υποχώρηση των δυσκολιών και για μια αντικατάσταση μιας απώλειας που έχετε υποστεί.

Αιγόκερως

Συναισθηματική φόρτιση φέρνει το ξεκίνημα του Απριλίου κάτω από την επιρροή ενός έντονου φεγγαριού. Ωστόσο, η άνοιξη παίζει ένα αναζωογονητικό ρόλο και βοηθά τους πιο μαχητικούς να διορθώσετε αρκετές καταστάσεις. Το στενό περιβάλλον μονοπωλεί την προσοχή σας και συχνά απορροφά όλη σας την ενέργεια. Κάποιες υποσχέσεις στα οικονομικά δεν τηρούνται ενώ κάποιοι στόχοι που έχετε βάλει αποδεικνύονται προς το παρόν ανέφικτοι. Ανεφοδιαστείτε στους βασικούς τομείς γιατί έρχεται μεγάλη καταιγίδα, η οποία θα σας επηρεάσει αναπόφευκτα.

Υδροχόος

Ο Απρίλιος φέρνει μια ανοιξιάτικη αφύπνιση στους περισσότερους από εσάς. Χωρίς να βελτιώνονται ιδιαίτερα οι συνθήκες και η τύχη σας, τονίζεται η αισιοδοξία και η εφευρετικότητα σας. Θα μπορέσετε να ξεπεράσετε φόβους, να πάρετε πρωτοβουλίες ή και να ρισκάρετε. Στη δεύτερη εκδοχή φροντίστε να συμβεί εκ του ασφαλούς. Οι επιθυμίες σας τονίζονται οι οποίες όμως απαιτούν πιο εύρωστα οικονομικά για την υλοποίηση τους. Αισθηματικά έχετε ευκαιρίες, αλλά δεν λείπουν και εκείνοι που θα αντιμετωπίσετε ένα αδιέξοδο ή και ένα αιφνίδιο χωρισμό. Αποδεχτείτε το.

Ιχθύς

Καθώς μπαίνει ο Απρίλιος παρατηρείται συναισθηματική ευαισθησία αλλά και νέες οικονομικές ανάγκες. Ο Ερμής στο ζώδιο σας κάνει κινητικούς. Η Αφροδίτη επίσης ενισχύει το ψυχικό σας σθένος. Ο Άρης από τον Καρκίνο επισείει την προσοχή σας για τους εχθρούς που υπάρχουν και νομίζετε ότι τους έχετε ξεπεράσει. Κινηθείτε μεθοδικά και προνοητικά αποφεύγοντας να ταλαιπωρηθείτε στις σχέσεις σας ή να γίνετε θύμα οικονομικής εκμετάλλευσης από επιτήδειους χαρακτήρες που αρέσκεστε να διατηρείτε κοντά σας. Οι ψευδείς πληροφορίες πληθαίνουν για αυτό πρέπει να τις προσέχετε.

