Να 'τανε η ζήλια... ψώρα! Αυτά τα 4 ζώδια θέλουν όλοι να τα φτάσουν αλλά... ΔΕΝ!

Τα έχουν όλα ή τουλάχιστον έχουν κάτι που οι άλλοι ζηλεύουν πολύ. Αυτά τα 4 ζώδια όλοι προσπαθούν να τα φτάσουν αλλά μάταια οπότε μένουν μόνο στο ότι τα ζηλεύουν οι άλλοι Αν ανήκεις σε κάποιο από αυτά, βάλε ματόχαντρο, το μάτι πάει κι έρχεται και γίνεται κουβέντα γύρω από το όνομά σου!

Υδροχόος: Ο επαναστάτης, ο καινοτόμος, ο λαμπερός

Κανένας δεν καταφέρνει να είναι τόσο cool, όσο ο Υδροχόος! Και ξέρεις γιατί; Επειδή δεν τον νοιάζει καν αν τον θεωρείς cool ή όχι.

Αυτός ο τύπος, είναι τόσο μπροστά από την εποχή του, έχει μοναδικές ιδέες, έχει ανοιχτό και ικανό μυαλό και η εκκεντρικότητα του, δεν είναι αξιοπερίεργη, αλλά αξιοθαύμαστη! Γεμάτος φίλους, γνωστούς, θαυμαστές, πώς να μην τον ζηλεύουν οι άλλοι;

Πάει κόντρα στα πάντα και του πάντες και κανένας δεν τον «μαλώνει»! Ή τον θαυμάζει ή τον ζηλεύει για το θάρρος (ή θράσος) του!

Ζυγός: Ο όμορφος, ο διπλωμάτης, ο στυλάτος

Ο Ζυγός έχει την μοναδική ικανότητα να κάνει τα πάντα να φαίνονται όμορφα, αρμονικά, απλά, εύκολα και -το χειρότερο;- δεν προσπαθεί καν!

Επιπλέον, είναι το μόνο ζώδιο που πάντα ξέρει πως να ντυθεί, πως να λάμψει και πως να είναι πάντα ο νικητής στα… καλλιστεία του ζωδιακού κύκλου!

Εκεί που οι υπόλοιποι προσπαθούν να κάνουν εντύπωση, ο Ζυγός το έχει ήδη κάνει πριν καν καταλάβουν τι γίνεται. Η χαλαρή κομψότητα και η φυσική γοητεία, που οι άλλοι παλεύουν να αποκτήσουν, ο Ζυγός τα έχει εκ γενετής!

Λέων: Ο βασιλιάς των events

Όπου κι αν πάει, όλοι για κάποιο λόγο, τον προσέχουν και τον ζηλεύουν. Και όταν λέμε όλοι εννοούμε από το προσωπικό στο μπαρ/καφέ/κατάστημα, μέχρι τον περαστικό, αδέσποτο γατάκι που σταματάει για να τον κοιτάξει με θαυμασμό!

Κάνει πάντα θεαματική είσοδο σε κάθε χώρο, σαν να είναι το προσωπικό του πάρτι, ακόμα κι αν αυτό το "πάρτι" είναι μια συνάντηση στο γραφείο, Δευτέρα πρωί! Έχει αυτή την αξιοζήλευτη λάμψη, που κάνει τους άλλους να ψάχνουν φώτα να τον φωτίζουν, ενώ αυτός εκπέμπει υπέρλαμπρο φως από μόνος του!

Κυριολεκτικά θα μπορούσε να πουλήσει παγάκια σε Εσκιμώους.

Σκορπιός: O σέξι και μυστηριώδης

Ο Σκορπιός αρκεί να ρίξει ένα βλέμμα γεμάτο μυστήριο και αίνιγμα, για να σε ρίξει. Ξαφνικά, όλοι θέλουν να μπουν στο μυαλό του -δεν θα πάει και πολύ καλά αυτό- και να μάθουν πώς στο καλό, καταφέρνει να εκπέμπει τόση γοητεία!

Τον ζηλεύουν λοιπόν όλοι, επειδή είναι τόσο ακαταμάχητος που κανείς δεν ξέρει που τελειώνει η πραγματικότητα και που αρχίζει ο μύθος!

