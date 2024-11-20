Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Τις μέρες αυτές θα σας διακρίνει η αγωνία και η ανησυχία. Το επίκεντρο τους είναι για άλλους το οικονομικό και για άλλους το αισθηματικό. Στο μεταξύ ο Άρης σχηματίζει αντίθεση με τον Πλούτωνα που περνάει στον Υδροχόο και φέρνει μια νέα σειρά εξελίξεων στην ερωτική σας ζωή και στα αισθηματικά σας ενδιαφέροντα. Θα πρέπει να περιμένετε αντιδράσεις και περίεργες συμπεριφορές που ίσως δεν είχατε υπολογίσει. Εάν σας αφορούν εκείνοι που θα εκφραστούν ενοχλητικά προς εσάς δώστε τόπο στην οργή και πίστωση χρόνου διότι μια διαμάχη αν γίνει τώρα δεν υπάρχει προοπτική αποκατάστασης και επανασύνδεσης.

Ταύρος

Για εσάς η τρίτη εβδομάδα είναι περισσότερο καθοριστική καθώς οι εξελίξεις διαφοροποιούν την δική σας στάση και σας οδηγούν σε αλλαγή τακτικής ή σε λήψη αποφάσεων. Πολλά θέματα θα σας απασχολήσουν και θα πρέπει να βάλετε μια τάξη και μια σταθερή προτεραιότητα. Συγκριτικά με άλλους έχετε περισσότερες διευκολύνσεις και λιγότερες ταλαιπωρίες. Ο τομέας που πρέπει να προσέξετε είναι η εργασία και οι συνθήκες που διαμορφώνονται σε αυτή. Η ερωτική σας ζωή περνά σε μια καινούργια φάση, λίγο μετέωρη,

Δίδυμοι

Ο Νοέμβριος προχωρά με αύξηση ταχυτήτων της καθημερινότητας σας και με μεγαλύτερη σύνθεση υποθέσεων. Ωστόσο κάποιες σταδιακές αλλαγές θα σας απασχολήσουν και προβληματίσουν είναι αισθητή καθώς Άρης και Πλούτωνας ξεκινούν ένα παιχνίδι αντιπαράθεσης. Αυτή η όψη εξυπηρετεί τις επιδιώξεις σας και σας φέρνει πιο κοντά στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Επίσης ο Κρόνος συνεχίζει να βάζει όρια και να απαιτεί σοβαρότητα σε συνεργασίες και συναλλαγές. Αξιοποιήστε λοιπόν την επικοινωνιακή σας δεινότητα καθώς και των γνωριμιών που έχετε οι οποίες θα σας βοηθήσουν να φτάσετε πιο γρήγορα εκεί που θέλετε.

Καρκίνος

Ένταση φέρνει η εβδομάδα αυτή ενώ ο Άρης και ο Πλούτωνας δημιουργούν ένα θερμό επεισόδιο στο στενό περιβάλλον ή στον οικογενειακό χώρο. Θα υποστείτε πιέσεις και θα σας προκαλέσουν για να συγκρουστείτε. Στην πρώτη εκδοχή λειτουργήστε διπλωματικά και στην δεύτερη αποφύγετε τις κατά μέτωπο επιθέσεις. Φανείτε προνοητικοί στην αισθηματική σας δραστηριότητα και καλύτερα οργανωμένοι στα επαγγελματικά και στην διεκπεραίωση τους.

Λέων

Η τρίτη εβδομάδα του Νοεμβρίου τονίζει κατά πολύ τις εξελίξεις μεταξύ σπιτιού και εργασίας. Ρίχνει φως εκεί που πρέπει και έτσι έχετε μια καλύτερη εικόνα της πραγματικότητας. Στο χέρι σας έγκειται να πάρετε τις πρωτοβουλίες που είναι απαραίτητες προκειμένου να λυθούν παρεξηγήσεις και προβλήματα. Η διατήρηση κάποιων στεγανών είναι απαραίτητη. Αποφύγετε να κάνετε κριτική σε άλλους και μην έχετε περιέργους τύπους μέσα στα πόδια σας. Όχι μόνο θα σας κουράσουν αλλά και θα σας εκθέσουν.

Παρθένος

Για εσάς η εβδομάδα αυτή έχει μια ένταση και μια επιβάρυνση ενδεχομένως στα οικονομικά σας. Θα πρέπει να κινηθείτε έξυπνα προκειμένου να πλαγιοκοπήσετε εμπόδια και δυσκολίες, να φανείτε συνεπείς στις συναλλαγές και στις ανταλλαγές σας, και να προνοήσετε για την βελτίωση των οικονομικών σας. Η συνειδητοποίηση πάντως ότι ο Κρόνος συνεχίζει να βρίσκεται απέναντί σας, σας βοηθά να βάλετε εκ νέου σε μια τάξη σε ότι έχει φύγει από την θέση του και σε αυτό περιλαμβάνεται και η αποκατάσταση κάποιων αισθηματικών σας σχέσεων.

Ζυγός

Η Αφροδίτη στον Αιγόκερω φέρνει στο προσκήνιο οικογενειακά ζητήματα, αλλά και οικονομικές υποχρεώσεις. Δώστε τις κατάλληλες προτεραιότητες και αποφύγετε να δώσετε χώρο σε νέες ανασφάλειες. Το μεταβλητό κλίμα της εποχής θα σας ταλαιπωρήσει ελαφρώς καμιά-δυο φορές ακόμα. Στα δύσκολα αναζητήστε τη συμβουλή ανθρώπων που εμπιστεύεστε και σας έχουν συμβουλέψει σωστά στο παρελθόν. Αντισταθείτε σε κάτι που δεν αξίζει να ενδώσετε και προτιμήστε την οδό της διπλωματίας από εκείνη της αντιπαράθεσης και της αντιδικίας. Υπερασπιστείτε επίσης την δουλειά σας και την ασφάλεια των κεκτημένων σας.

Σκορπιός

Για εσάς που έχετε τα γενέθλια σας η εποχή είναι σύνθετη από χαρές αλλά και από αναστατώσεις. Ο Ερμής στον Αιγόκερω, σας βοηθά να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας και να επιταχύνετε τις επιδέξιες εκείνες που θα σας οδηγήσουν στα αποτελέσματα που θέλετε. Η εργασία, άλλους θα σας κουράσει και άλλους θα σας προβληματίσει. Τα αισθηματικά σας επίσης μπαίνουν σε μια απροσδιόριστη φάση. Μην βιάζεστε όμως να τα ψάξετε απλώς αφήστε μόνα τους να ξεκαθαρίσουν.

Τοξότης

Ο Νοέμβριος είναι μήνας λίγο καταναλωτικός αλλά και άλλο τόσο προπαρασκευαστικός για το εγγύς μέλλον. Η διάθεση σας δεν θα είναι σπουδαία αλλά οι υποθέσεις που έχετε σας κρατούν σε ένταση. Υποχωρεί η δυσκολία από τα επαγγελματικά και σας δίνεται η ευκαιρία να αποκαταστήσετε ζημιές που συνέβησαν εκεί. Αξιοποιήστε ταλέντα και κοινωνικές γνωριμίες, διατηρήστε καλή την σχέση σας με εκείνους που πρέπει και γίνετε περισσότερο προσαρμοστικοί σε ένα κλίμα που κυριαρχεί και δεν είναι αναστρέψιμο.

Αιγόκερως

Για εσάς οι μέρες είναι κοινωνικά ενδιαφέρουσες και επαγγελματικά επεισοδιακές. Αυτό οφείλεται κυρίως στην μετακίνηση του Πλούτωνα στον Υδροχόο και σε ότι αυτή συνεπάγεται με τον Άρη. Πάντως συνεχίζετε να υπερασπίζεστε μια δύσκολη σχέση σε προσωπικό επίπεδο, την ώρα μάλιστα που ένας άλλος άνθρωπος από το κοινωνικό ή επαγγελματικό σας περιβάλλον δείχνει ανοικτά το ενδιαφέρον του για εσάς. Μικρές διευκολύνσεις στα οικονομικά θα σας δώσουν την ευκαιρία να κάνετε κάποιες αγορές που είχατε απωθημένες.

Υδροχόος

Η περίοδος για εσάς είναι φορτωμένη με υποχρεώσεις και άλλο τόσο θέλετε μέσα σε αυτές να προσθέσετε και δικές σας αρέσκειες. Θα παιδευτείτε να φέρετε τα πράγματα εκεί που θέλετε αλλά να είστε σίγουροι ότι στο τέλος θα τα καταφέρετε. Μην αφήνετε το χρόνο να φεύγει άσκοπα, γίνετε πιο προσδιοριστικοί σε σχέσεις αισθηματικές διατηρώντας όμως τις απαραίτητες ισορροπίες, μην λέτε πράγματα που δεν είναι εφικτά και παραμείνετε πιο συνεργάσιμοι και πρόθυμοι με τους ανθρώπους της εργασίας και της κοινωνικής σας ζωής.

Ιχθύς

Ο Νοέμβριος είναι μήνας που σε γενικές γραμμές σας πάει και που σας αρέσει. Οι ευκαιρίες για ταξίδια και μετακινήσεις δεν θα λείψουν. Χρήματα δεν θα έχετε πολλά αλλά κάποιοι άνθρωποι αυτή την εποχή θα σας βοηθήσουν καλύτερα ή ευκολότερα σε αυτόν τον τομέα σε σύγκριση με προηγούμενα διαστήματα. Προσπαθήστε να αποκαταστήσετε μια παρεξήγηση σε αισθηματικό επίπεδο και επινοήστε ένα καλύτερο τρόπο να συνεννοηθείτε με έναν άνθρωπο του επαγγελματικού σας περιβάλλοντος που συνεχίζει να σας ταλαιπωρεί.

Πηγή: skai.gr

