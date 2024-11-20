Ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Gladiator 2», Πολ Μέσκαλ, φαίνεται πως δεν επηρέαστηκε από την πρόσφατη συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο Γ’ του Ηνωμένου Βασιλείου, λέγοντας: «Είμαι Ιρλανδός, οπότε δεν είναι στη λίστα των προτεραιοτήτων μου».

Ο ηθοποιός συστήθηκε στον βασιλιά Κάρολο στην πρεμιέρα του «Gladiator II» την περασμένη εβδομάδα στο Λονδίνο. Η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας ήταν ταυτόχρονα εκδήλωση για τη συγκέντρωση πόρων για τον Φιλανθρωπικό Οργανισμό Κινηματογράφου και Τηλεόρασης.

Σε νέα συνέντευξη στο Variety, ο Πολ Μέσκαλ ρωτήθηκε για τη συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο και είπε ότι εξεπλάγην που συνέβη. «Πόσο τρελό είναι; Σίγουρα δεν είναι κάτι που περίμενα» πρόσθεσε.

«Είμαι Ιρλανδός, οπότε δεν είναι στη λίστα με τις προτεραιότητες» τόνισε ο ηθοποιός.

Συνέχισε λέγοντας ότι χάρηκε για τον σκηνοθέτη της ταινίας Ρίντλεϊ Σκοτ. «Είναι καταπληκτικό πράγμα για τον Ρίντλεϊ γιατί ξέρω πόσο σημαντικό είναι για αυτόν». «Έτσι, το ότι είδε την ταινία του να τιμάται σε αυτό το πλαίσιο ήταν πολύ ιδιαίτερο» εξήγησε.

Ο βασιλιάς συναντήθηκε επίσης με τους συμπρωταγωνιστές του Μέσκαλ, στην ταινία «Gladiator 2» Ντένζελ Ουάσινγκτον και Πέδρο Πασκάλ. Την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκε ότι όταν το Saturday Night Live αρχίσει τον επόμενο μήνα, ο Μέσκαλ θα είναι οικοδεσπότης. Θα είναι η πρώτη εμφάνιση του ηθοποιού στο σόου με καλεσμένο μουσικό, τον Shaboozey.

Πηγή: skai.gr

