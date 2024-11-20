Την Μαριγκόνα, την 24χρονη μελαχρινή καλλονή από το Κόσσοβο που έγινε viral την περασμένη εβδομάδα με ένα πλάνο στις εξέδρες του ΣΕΦ - όπου πήγε να παρακολουθήσει τον αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Βιλερμπάν - φιλοξένησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο The 2night Show.

Μάλιστα, όπως είπε το μοντέλο, είχε πάει αρκετές φορές στο γήπεδο με τον σύντροφό της να δουν αγώνα του Ολυμπιακού αλλά αυτή ήταν η πρώτη φορά που την έδειξε η κάμερα με αποτέλεσμα να γίνει διάσημη και να εκτοξευτούν οι ακόλουθοί της στο Instagram σε 145.000, μέσα σε μια εβδομάδα.

Όπως είπε ο λόγος που ήρθαν στην Ελλάδα είναι η αγάπη του συντρόφου της για την ομάδα του. «Ο σύντροφός μου είναι φανατικός Ολυμπιακός, ήρθαμε να δούμε έναν αγώνα στην Αθήνα, μας άρεσε σαν πόλη και έτσι αποφασίσαμε να μείνουμε εδώ».

«Με τον Νίκο είμαστε 7 χρόνια μαζί, δεν πιστεύω ότι ένας γάμος θα αλλάξει κάτι στη σχέση μας. Είμαστε αγαπημένοι. Αγαπώ την Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ομορφότερη χώρα να ζήσεις. Όταν γνωρίστηκα με τον Νίκο, μού είπε ότι θέλει ένα πράγμα από εμένα, να γίνω Ολυμπιακός» εξομολογήθηκε μεταξύ άλλων η Μαριγκόνα.

Η Μαριγκόνα αποκάλυψε ότι – αν και καλλονή – δεν έχει δουλέψει ποτέ σαν μοντέλο, γιατί δεν θα ήθελε να κάνει πράγματα που δεν της αρέσουν και που ίσως της ζητούσαν στην δουλειά.

«Δεν έχω δουλέψει ποτέ ως μοντέλο. Μου έκαναν πρόταση το GNTM αλλά όταν με φωτογραφίζουν θέλω να είναι όλα όπως τα θέλω εγώ, μπορεί να μην μου αρέσουν οι οδηγίες ενός φωτογράφου κι αποφάσισα να μην το κάνω επαγγελματικά» είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος δήλωσε ότι θα την ενδιέφερε η τηλεόραση και θα εξετάσει όσες προτάσεις θα έρθουν στο μέλλον αλλά το όνειρό της είναι να γίνει ηθοποιός.

«Θα ήθελα να γίνω ηθοποιός αλλά δεν ασχολήθηκα ποτέ - Θα ήθελα να γίνω το κορίτσι του James Bond, είναι το όνειρο μου» είπε χαρακτηριστικά.



