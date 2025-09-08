Ζώδια: Οι προβλέψεις για την εβδομάδα 8-13/09 από τον Κώστα Λεφάκη

Πώς θα κυλήσει η εβδομάδα 8 έως και 13 Σεπτεμβρίου για καθένα από τα 12 ζώδια, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώστα Λεφάκη.

Κριός

Υπάρχει μια κινητικότητα στον επαγγελματικό τομέα και μια δεύτερη στον αισθηματικό. Τίποτα όμως δεν προσδιορίζει συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Σας κρατούν σε επιστράτευση και απαιτούν από εσάς να κάνετε το καλύτερο σας. Το καλό είναι ότι ο Άρης στον Ζυγό σας δίνει διπλωματία, ευρηματικότητα και σας κάνει πιο γρήγορους και αποτελεσματικούς. Η κύρια όμως δυσκολία που θα υπάρξει είναι στα οικονομικά και κυρίως η αίσθηση της έλλειψης των μετρητών που σας είναι αναγκαία αυτή την εποχή. Από το πλευρό σας δεν θα λείψουν φίλοι και αγαπημένα πρόσωπα.

Ταύρος

Αγαπημένα πρόσωπα θα σας απασχολήσουν τις μέρες αυτές ενώ ο Άρης στον Ζυγό σας αναγκάζει να προσέξετε τις κινήσεις σας στον οικογενειακό χώρο αλλά και στα αισθηματικά σας. Πρόκειται για δυο νευραλγικούς τομείς, οι οποίοι παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή σας και στους οποίους διαδραματίζονται αυτές τις μέρες δύσκολα γεγονότα. Αξιοποιήστε τις μικρές ευκαιρίες βελτίωσης των οικονομικών σας και κάντε τις δέουσες προσπάθειες για να περάσετε ένα μήνυμα που θέλετε στον τομέα των επαγγελματικών συνεργασιών σας. Προσέξτε τις σχέσεις σας και αποφύγετε συγκρούσεις με το περιβάλλον.

Δίδυμοι

Ενώ έχετε μια διάθεση να μετακινηθείτε, να εκφραστείτε και να συναλλάσσεστε, ένα καινούργιο κύμα υποχρεώσεων φρενάρει την παρόρμησή σας. Γεγονότα διαδραματίζονται στο στενό περιβάλλον, όχι δυσάρεστα, αλλά αναμφίβολα κουραστικά. Ελέγχετε την έκφραση και τον αυθορμητισμό της σκέψης σας, αποφύγετε παρεξηγήσεις και διαφωνίες, φανείτε ευέλικτοι και προτιμήστε μια συνθηκολόγηση ειδικά με παράγοντες του εργασιακού χώρου. Ερωτικά δεν θα λείψουν κάποιες καλές στιγμές αλλά το όλο κλίμα θα είναι συχνά νευρικό. Κινηθείτε μεθοδικά και προγραμματισμένα.

Καρκίνος

Διαπραγματευτείτε, ανασυγκροτηθείτε και κυρίως προσέξτε την οικονομική σας διαχείριση. Ο Άρης στον Ζυγό αναταράσσει τον τομέα των οικονομικών σας, δίνοντας ενδεχομένως ένα παράγοντα ενίσχυσής του αλλά προκαλώντας ταυτόχρονα ένα καινούργιο κύμα εξόδων. Οικογενειακά θα πρέπει να είστε λίγο προνοητικοί για την εξέλιξη που μπορεί να πάρει μια υπόθεση του τομέα αυτού. Συναισθηματικά ένα γεγονός θα προκαλέσει μια ατμόσφαιρα δυσαρέσκειας. Προσέχετε όταν κυκλοφορείτε και αποφύγετε να είστε ειλικρινείς σε δηλώσεις και σε εξομολογήσεις.

Λέων

Η εβδομάδα μετά την έκλειψη έχει ενδιαφέρον αλλά και καινούργια επεισόδια. Η παρουσία του Άρη στον Ζυγό επίσης θα επιφέρει εκκαθαρίσεις και θα τονίσει τη δημιουργικότητα αλλά και τη νευρικότητα σας. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνετε είναι να ελέγχετε τις αντιδράσεις σας και να μην ξοδεύετε άσκοπα τον δυναμισμό σας. Καθώς η Αφροδίτη βρίσκεται στο ζώδιό σας προβλέπονται σημαντικές οι εξελίξεις στα αισθηματικά σας αλλά προς το παρόν μην παίρνετε πρωτοβουλίες που μπορεί να σας εκθέσουν ή να σας αποπροσανατολίσουν. Μην απογοητεύεστε αν υπάρχουν επαγγελματικές δυσκολίες, γιατί γρήγορα θα υποχωρήσουν. Αποφύγετε να εκτεθείτε σε κινδύνους πάσης φύσεως!

Παρθένος

Η εποχή των γενεθλίων σας, σας βρίσκει σε μια φάση αναμοχλεύσεων και αλλαγών. Αποφύγετε παράπλευρες απώλειες από εντάσεις που παρατηρούνται στον κοινωνικό και στον επαγγελματικό τομέα. Στη δική σας περίπτωση ένα παρασκήνιο κοινωνικό ή εργασιακό, τείνει να υποβαθμίσει τη θέση σας. Ο Άρης στον Ζυγό σας κάνει αδικαιολόγητα νευρικούς και λίγο ριψοκίνδυνους σε αποφάσεις και είναι κάτι που πρέπει να προσέξετε. Η Αφροδίτη στον Λέοντα ευνοεί τη συμμετοχή σας σε κοινωνικές εκδηλώσεις και με κάποιο τρόπο σας υπενθυμίζει τις υποχρεώσεις που έχετε απέναντι στα παιδιά. Μην παραγνωρίζετε τη σημασία μιας συμβουλής!

Ζυγός

Το διάστημα αυτό, με τον Άρη στο ζώδιό σας, είναι εύκολο να ενθουσιαστείτε αλλά και να παρεκτραπείτε. Θυμηθείτε να είστε προσεκτικοί στις κινήσεις σας και στον επαγγελματικό χώρο. Θα δείτε και θα ακούσετε πολλά. Αποφύγετε να πάρετε θέση και παραμείνετε ουδέτεροι προς όλες τις πλευρές. Φροντίστε να κλείσετε εκκρεμότητες, μεριμνήστε ιδιαίτερα για το οικονομικό σας παρόν και εγγύς μέλλον, συνετιστείτε με τη γενικότερη κατάσταση και μην αγνοείτε κάποιες προειδοποιήσεις που σας γίνονται. Μικρές δυσκολίες θα παρατηρηθούν και στην αισθηματική σας ζωή ιδιαίτερα εξαιτίας πιέσεων και της στάσης του συντρόφου σας. Φανείτε αρκούντως ψύχραιμοι και διαλλακτικοί.

Σκορπιός

Βρίσκεστε κάτω από το βάρος υποχρεώσεων και της διάθεσής σας να απαλλαγείτε οριστικά από ό,τι σας ενοχλεί. Το αισθηματικό σας παρελθόν μπορεί να βρεθεί στο επίκεντρο μιας συζήτησης και εκεί θα πρέπει να επιδείξετε τη γνωστή σας ψυχραιμία. Αποφύγετε ανοικτές ρήξεις και λεκτικές μάχες. Αν νιώθετε αδικημένοι αφήστε να περάσει ένα μικρό διάστημα και διεκδικήστε το δίκιο σας μετά. Το γενικότερο αίσθημα είναι ότι περνάτε Συμπληγάδες Πέτρες αυτόν τον μήνα και θα πρέπει να προσέξετε τραυματισμούς και συνθλίψεις. Μην έχετε απαιτήσεις στα ερωτικά σας κυρίως εσείς που έχετε βάλει ανέφικτους στόχους.

Τοξότης

Η περίοδος είναι σύνθετη, το κλίμα μεταβλητό και οι υποθέσεις που θα σας απασχολήσουν ετερόκλιτες. Επιστρατεύστε λοιπόν τη διπλωματία σας και φανείτε ευέλικτοι στην αντιμετώπιση των γεγονότων που θα σας απασχολήσουν. Υπερασπιστείτε ένθερμα τα επαγγελματικά σας, κάνοντας, αν χρειαστεί, μικρές θυσίες για χάρη τους. Αξιοποιήστε την πείρα του παρελθόντος ή το προνόμιο που σας δίνει η κοινωνική σας θέση. Μην ξεκινάτε κάτι παράτολμο τώρα που δεν θα μπορέσετε να το ολοκληρώσετε αργότερα. Αποφύγετε αντιθέσεις με συγγενείς και συνεργάτες και προσέξτε ιδιαίτερα τον χειρισμό διεκπεραιώσεων και νομικών υποθέσεων.

Αιγόκερως

Χαρακτηριστικές θα είναι οι συναισθηματικές αναμοχλεύσεις και αναπόφευκτη προβλέπεται η καθυστέρηση για την ολοκλήρωση μιας υπόθεσης ή ενός έργου που σας έχει απασχολήσει από καιρό. Ωστόσο, δεν πρέπει να απογοητεύεστε ούτε να υποχωρείτε στις προσπάθειες που καταβάλλετε. Ο μήνας που διανύουμε είναι κατάλληλος να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες που διαθέτετε χωρίς όμως να βιάζεστε για άμεσα αποτελέσματα. Ταξίδια, μετακινήσεις, αλλαγή τόπου διαμονής και σπουδές πρέπει να οργανωθούν πολύ καλά για να πετύχουν. Χαρακτηριστικές θα είναι οι συναντήσεις και κάποιες επαφές με ανθρώπους από το παρελθόν.

Υδροχόος

Προχωρώντας ο Σεπτέμβριος γίνεται λίγο δύσκολος ενώ αντιξοότητες και εμπόδια εμφανίζονται σταδιακά. Τομείς που πρέπει να προσέξετε είναι οι σχέσεις σας με τους άλλους και τα επαγγελματικά σας συμφέροντα. Η περίοδος μετά τη σεληνιακή έκλειψη επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα της ζωής σας και προκαλεί θύελλες που εκδηλώνονται απρόσμενα. Φροντίστε να έχετε ασφαλή τα νώτα σας και σε ώρα ανάγκης σωστικά μέσα παντός καιρού. Αποφύγετε ανοικτές διαφωνίες και μην βιάζεστε να τερματίσετε μια συνεργασία ή μια προσωπική σχέση πριν κλείσει ο μήνας αυτός.

Ιχθείς

Ακόμα μια εβδομάδα του Σεπτεμβρίου που οι σχέσεις σας με τους άλλους θα σας απασχολήσουν αρκετά και κάποιους άλλους έντονα. Θα πρέπει να είστε διαλλακτικοί και αρκετά υποχωρητικοί ειδικά με τους ανθρώπους που σας αφορούν. Η δυσκολία εστιάζεται στον εργασιακό χώρο και για κάποιους στον τομέα της υγείας. Και τις δυο εκδοχές καλό θα είναι να τις προσέξετε. Προσπαθήστε να μην είστε βιαστικοί σε αποδοχή ή σε απόρριψη, καθόλου αμελείς σε διεκπεραιώσεις υποχρεώσεων, προσεκτικοί στην έκφραση προς τρίτους και περισσότερο συνεργάσιμοι στον ερωτικό τομέα. Επιμεληθείτε καλύτερα την ασφάλεια σας.

Πηγή: skai.gr

