Διακοπές στην Κρήτη έκαναν φέτος το καλοκαίρι η Δέσποινα Βανδή και ο αγαπημένος της, Βασίλης Μπισμπίκης.

Το ζευγάρι βρίσκονταν από τα μέσα Ιουλίου στο Ρέθυμνο και σήμερα η δημοφιλής τραγουδίστρια ανέβασε στους λογαριασμούς της στα social media φωτογραφίες από τις στιγμές χαλάρωσης και ξενοιασιάς.

Στη λεζάντα μάλιστα η Δέσποινα Βανδή γράφει με... παράπονο: «Λίγο ακόμα καλοκαίρι ρε παιδιά!!!».



Πηγή: skai.gr

