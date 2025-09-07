Λογαριασμός
Το καλοκαίρι της Δέσποινας Βανδή και του Βασίλη Μπισμπίκη στην Κρήτη – Φωτογραφίες  

Το ζευγάρι βρίσκονταν από τα μέσα Ιουλίου στο Ρέθυμνο - «Λίγο ακόμα καλοκαίρι ρε παιδιά!!!» έγραψε με... παράπονο η δημοφιλής τραγουδίστρια στα social media

βανδη μπισμπίκης

Διακοπές στην Κρήτη έκαναν φέτος το καλοκαίρι η Δέσποινα Βανδή και ο αγαπημένος της, Βασίλης Μπισμπίκης.

Το ζευγάρι βρίσκονταν από τα μέσα Ιουλίου στο Ρέθυμνο και σήμερα η δημοφιλής τραγουδίστρια ανέβασε στους λογαριασμούς της στα social media φωτογραφίες από τις στιγμές χαλάρωσης και ξενοιασιάς. 

Στη λεζάντα μάλιστα η Δέσποινα Βανδή γράφει με... παράπονο: «Λίγο ακόμα καλοκαίρι ρε παιδιά!!!».
 

