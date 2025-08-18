Ζώδια: Οι προβλέψεις για την εβδομάδα 18-24/08 από τον Κώστα Λεφάκη

Κριός

Άρης στο Ζυγό και Αφροδίτη - Δίας στον Καρκίνο υπόσχονται χαρές αλλά και περιπέτειες. Οι πρώτες αφορούν στην οικογένεια, οι δεύτερες στον τομέα των σχέσεων. Αισθητή η αλλαγή επίσης του κλίματος της καθημερινότητας. Η δρομολογημένη επιστροφή του Κρόνου στους Ιχθύς σας απαλλάσσει από κάποιες σκοτούρες του τελευταίου διαστήματος, αλλά σύντομα θα επηρεάσει τις συνθήκες της δουλειάς που και πρέπει να προσέξετε. Με τον Ερμή στον Λέοντα επιβάλλετε τα θέλω και τα καπρίτσια σας στους ανθρώπους που σας περιβάλλουν.

Ταύρος

Η εβδομάδα που ακολουθεί κινείται στο ίδιο περίπου μήκος κύματος με την προηγούμενη. Δεν αλλάζουν πολλά πράγματα. Παραμένετε όμως αρκετά προβληματισμένοι επειδή το γενικότερο κλίμα που κυριαρχεί σας ανησυχεί, κυρίως για τα οικονομικά και την εν γένει ασφάλειά σας στο μέλλον. Οι νεότεροι βρίσκετε έδαφος τόσο για περιπέτεια, όσο και για διάκριση χάρη κάποιων ταλέντων ή δεξιοτήτων σας. Προνοήστε και προσέξτε ταυτόχρονα στη διαχείριση των χρημάτων σας.

Δίδυμοι

Ο Ερμής ως κυβερνήτης σας που παραμένει στον Λέοντα σας δίνει την ευκαιρία να περάσετε καλά και κατ επανάληψη να εξυπηρετηθείτε από τους ανθρώπους του περιβάλλοντός σας, τόσο επικοινωνιακά, όσο και για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών. Η Αφροδίτη στον Καρκίνο σας βοηθά να βρεθούν χρήματα την ώρα που θα τα χρειάζεστε. Κάποιοι που δεν έχετε φύγει διακοπές τώρα έχετε την ευκαιρία να τα καταφέρετε.

Καρκίνος

Στο ίδιο κλίμα με την προηγούμενη εβδομάδα και αυτή που ξεκινά. Ίσως κάποιοι να πιεστείτε περισσότερο από ένα οικογενειακό ζήτημα που κινδυνεύει να πάρει έκταση χωρίς λόγο. Οι συναισθηματικές παρορμήσεις δεν θα λείψουν όπως και η ενασχόλησή σας με την ερωτική ή αισθηματική σας ζωή. Κάποια εμπόδια ή καθυστερήσεις όμως θα παραμείνουν στο πρόγραμμα της καθημερινότητας ότι και αν κάνετε. Κάποιοι υποχρεούστε να γυρίσετε στη δουλειά σας απρόθυμα, που φαίνεται να σας παιδέψει αρκετά ακόμα.

Λέων

Ενδιαφέρουσα η περίοδος να ανοίξετε τον κοινωνικό σας κύκλο, άλλοι να επεκτείνετε τα όρια των δραστηριοτήτων σας και κάποιοι άλλοι να βάλετε νέους στόχους εν όψει του προσεχούς Φθινοπώρου. Γι αυτό σας βοηθά ο συνδυασμός του Ερμή με τον Άρη στο Ζυγό. Φροντίστε να απολαμβάνετε ό,τι κάνετε, χωρίς να απομακρύνεστε από το καθήκον σας, ή από ότι έχετε αναλάβει να διεκπεραιώσετε. Κάποιοι μπορεί να παρασυρθείτε σε έξοδα τα οποία θα σας στοιχίσουν αργότερα μια απογοήτευση.

Παρθένος

Μπορείτε τώρα να κερδίσετε το χαμένο έδαφος σε θέματα που έχουν καθυστερήσει, αλλά από εσάς εξαρτάται με τι θα ασχοληθείτε. Οι άλλοι σας προτρέπουν να ξεπεράσετε κάποιους δισταγμούς σας και να συνδυαστείτε με το κλίμα της εβδομάδας. Όσοι βρίσκεστε σε διακοπές θα βγείτε κάπως από τις συνήθειές σας, γεγονός που θα έχει θετικές επιπτώσεις στον ψυχισμό σας. Οικονομικά και άλλα πρακτικά θέματα θα σας απασχολήσουν, όχι όμως και να σας ανησυχήσουν.

Ζυγός

Ο συνδυασμός Ερμή και Άρη στο ζώδιό σας δημιουργεί ένα ανοιχτό πεδίο δράσης. Εσείς αποφασίζετε με τι θα ασχοληθείτε, τώρα που το πνεύμα σας οξύνεται και καταλαβαίνετε πολύ εύκολα τις προθέσεις των άλλων. Κάποιοι μπορεί να ξεφύγετε από τη συνηθισμένη σας διπλωματία και να μιλήσετε περισσότερο ανοιχτά από όσο πρέπει. Προστατέψτε το συμφέρον σας δημιουργώντας γύρω σας είτε ένα μύθο, είτε ένα στεγανό. Αισθηματικά οι ελεύθεροι αποκτάτε θάρρος και κατευθύνεστε άμεσα στο στόχο σας!

Σκορπιός

Κάποιοι ανακαλύπτετε ένα μικρό παρασκήνιο που εξελίσσεται γύρω σας, ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεστε. Όπως και να έχει το πράγμα φροντίστε να μην εκτίθεστε άσκοπα και να μην παρασύρεστε από τις διαθέσεις σας. Αισθηματικά εκφραστείτε διπλωματικά και δείτε τις δυνατότητες του συντρόφου ή του ανθρώπου που σας ενδιαφέρει. Μην είστε επιπόλαιοι με το θέμα της υγείας σας, αλλά ούτε και υπερβολικά σχολαστικοί. Σε ότι δεν σας ικανοποιεί αναλογιστείτε το δικό σας μερίδιο ευθύνης και καλύψτε το.

Τοξότης

Στα ζητήματα που σας απασχολούν φανείτε διπλωμάτες και μεθοδικοί. Η εβδομάδα σας προσφέρει την ευκαιρία να καλύψετε κάποια κενά σε πρακτικά ζητήματα που ακόμα σας απασχολούν. Όσοι βρίσκεστε σε διακοπές φροντίστε να ξεκουραστείτε και να ανανεωθείτε. Κάποιοι βέβαια θα πάτε γυρεύοντας προβλήματα, καθώς νομίζετε ότι έχετε τη λύση για όλα όσα απασχολούν τους άλλους. Οι ελεύθεροι εντυπωσιάζεστε από μια φαντασίωσή σας με την οποία περιβάλλετε κάποιον περαστικό άνθρωπο από τη ζωή σας. Ξανασκεφτείτε το!

Αιγόκερως

Η παρόρμηση θα παίξει σημαντικό ρόλο στα δρώμενα αυτής της εβδομάδας και καλό θα ήταν να ήσασταν λίγο περισσότερο προσεκτικοί. Κάποιοι θα λειτουργήσετε με το ένστικτο και όσοι βρίσκεστε σε διακοπές θα το χρειαστείτε για να βγάλετε άκρη με όσα συμβαίνουν γύρω σας. Αισθηματικά χαλαρώστε, απαλλαγείτε από αρνητικές σκέψεις και μη δένετε κόμπους που δεν μπορείτε να λύσετε μετά. Αν αφεθείτε στη ροή των γεγονότων θα βγάλετε γρηγορότερα τα συμπεράσματα που χρειάζεστε.

Υδροχόος

Κάποιοι λειτουργείτε κατόπιν υποδείξεων. Κάποιοι νιώθετε ότι έφτασε ο καιρός για να κάνετε την επανάστασή σας. Το περίεργο είναι ότι και οι δυο αυτές επιλογές συγκλίνουν στην επιθυμία να προχωρήσετε τη ζωή σας, άσχετα με τα γεγονότα ή τις καταστάσεις που απασχολούν τους άλλους. Με δυο λόγια πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι ακολουθείτε μια μοναχική πορεία η οποία αν και έχει ορισμένες διευκολύνσεις τώρα, έχει ακόμα αρκετό δρόμο να καλύψετε. Η επιτυχία εξαρτάται από την εμπειρία και την αποφασιστικότητα. Μη μένετε χωρίς εφόδια!

Ιχθύς

Η εβδομάδα σας βοηθά να αναπτύξετε διαφορετική οπτική σε θέματα που σας απασχολούν. Αισθηματικά καταλαβαίνετε με ποιο τρόπο μπορείτε να διευκολύνετε καταστάσεις και είναι πιθανό να ξεπεράσετε αποτελεσματικά ένα δίλημμά σας. Όσοι είστε σε διακοπές φροντίστε να έχετε χρόνο για τον εαυτό σας και αποφύγετε τις υπερβολές και τους ανταγωνισμούς με τους γύρω σας. Οικονομικά σκέφτεστε τρόπους να σταθεροποιήσετε ή να βελτιώσετε το εισόδημά σας και οι περισσότεροι θα τα καταφέρετε αν είστε περισσότερο προνοητικοί παρά απλά αισιόδοξοι!

Πηγή: skai.gr

