Ζώδια: Οι απαντήσεις του Κώστα Λεφάκη για τις επόμενες ημέρες - «Βρέχει» χρήματα…

Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Πρακτικές υποθέσεις και οικονομικά ζητήματα θα σας απασχολήσουν σε όλο το μήκος της εβδομάδας. Ο Άρης στο ζώδιό σας, σας οπλίζει με θάρρος και παρορμητική αποφασιστικότητα. Η Αφροδίτη στους Διδύμους φέρνει ευχάριστες συμπτώσεις που τονίζουν τη χαρά ή λύνουν κάποια προβλήματα. Η μετακίνηση του Ερμή στον Ταύρο σας γειώνει στην καινούρια πραγματικότητα και σας βοηθά να υπερασπιστείτε τα κεκτημένα σας.Αρχίζει ένα σύντομο καλό διάστημα για τα αισθηματικά σας, αλλά στα επαγγελματικά πρέπει να δώσετε μια καινούρια μάχη για να επιτύχετε αυτό που θέλετε.

Ταύρος

Ενδιαφέρουσα η εβδομάδα για τους περισσότερους από εσάς. Υπάρχει μια εξισορρόπηση σχεδίων, ιδεών και πρακτικών εφαρμογών. Η διέλευση του Ερμή από το ζώδιό σας, σας κάνει περισσότερο παραγωγικούς και πρακτικούς. Η Αφροδίτη στους Διδύμους ευνοεί αρκετά τα οικονομικά και ο Άρης στον Κριό σας βοηθά να υπερασπιστείτε πιο σθεναρά προσωπικά σας θέματα, ή να βγείτε από τους περιορισμούς που σας έχουν επιβάλει κάποια περιστατικά. Η αρμονία Άρη και Αφροδίτης αυτή την περίοδο ενισχύει την ερωτική σας ζωή, αυξάνει τις θετικές συνεννοήσεις με ανθρώπους που επηρεάζουν βασικούς τομείς της ζωής σας.

Δίδυμοι

Ενδιαφέρουσα αυτή η εβδομάδα για όλους σχεδόν, καθώς το πέρασμα της Αφροδίτης από το ζώδιό σας τονίζει τον παράγοντα της τύχης σε πολλούς τομείς. Ο Ουρανός έχει ήδη εγκατασταθεί στο ζώδιό σας, ορίζοντας το ξεκίνημα μιας εποχής που περιμένετε εδώ και πολύ καιρό. Αυτό θα το νιώσετε ιδιαίτερα, όσοι γεννηθήκατε τις πρώτες μέρες του ζωδίου σας. Ο Άρης στον Κριό σας εξοπλίζει με τα μέσα που χρειάζεστε για να βγείτε νικητές σε έναν αγώνα που θα δώσετε, να πείσετε αυτούς που θέλετε και να εντυπωσιάσετε εκείνους που σας αφορούν προσωπικά.

Καρκίνος

Η πορεία του φετινού Μαίου διαφαίνεται ευχάριστη και αρκούντως τυχερή. Η Άνοιξη είναι μια εποχή που σας ταιριάζει και άλλο τόσο σας αρέσει. Το γενικότερο κλίμα που κυριαρχεί και θα σας εμπνεύσει και θα σας εξοπλίσει, ανάλογα με το τι θέλετε να πετύχετε. Στο μεταξύ φροντίστε λίγο τα οικογενειακά σας, ενώ στη κοινωνική σας ζωή μη δίνετε αφορμές για σχόλια εις βάρος σας. Στα αισθηματικά θα υπάρξει μια περίοδος έντασης και αναβρασμού. Διαβλέψτε ποιους πρέπει να αποφύγετε και ποιους να αξιοποιήσετε.

Λέων

Προσπαθήστε να βάλετε σε μια τάξη τη χαοτική κυρίως κατάσταση που κυριάρχησε τον τελευταίο καιρό στα επαγγελματικά σας. Ξεπεράστε λίγο την εγωκεντρική σας διάθεση και αφιερώστε περισσότερο χρόνο στους ανθρώπους που παίζουν το ρόλο του πρωταγωνιστή σε βασικούς τομείς της ζωής σας. Μην απογοητεύεστε με κάποια πρόσκαιρα δυσάρεστα ακούσματα. Έχετε εμπιστοσύνη στα κριτήριά σας και συνεχίστε πιο σταθερά την πορεία που έχετε χαράξει από την αρχή αυτής της χρονιάς.

Παρθένος

Ενδιαφέρουσα και για εσάς αυτή η εβδομάδα καθώς οι ευκαιρίες που θα σας δοθούν θα σας βοηθήσουν να κάνετε σημαντικές επιτυχίες τόσο κοινωνικής, όσο και επαγγελματικής φύσης. Από τώρα και για μερικές εβδομάδες είναι κατάλληλη εποχή να βάλετε στόχους. Αξιοποιήστε περισσότερο την τύχη στα επαγγελματικά και επιμεληθείτε καλύτερα τις δημόσιες εμφανίσεις σας. Επίσης μην χάνετε την ευκαιρία να ανεφοδιαστείτε οικονομικά. Θα υπάρξουν συμπτώσεις και προσφορές για κάτι τέτοιο. Όσοι μπορείτε να ταξιδέψετε, να ξεκινήσετε ένα στάδιο σπουδών ή να κλείσετε νέες, εμπορικές συμφωνίες, κάντε το άμεσα!

Ζυγός

Η αρμονία Άρη και Αφροδίτης αυτή την περίοδο βοηθά πολύ στην εξέλιξη μιας ερωτικής σχέσης και στην πρόοδο μιας επαγγελματικής φιλοδοξίας. Στο μεταξύ, κάποιες μικρές αντιξοότητες, πρακτικής, ή οικονομικής φύσεως δεν θα λείψουν, αλλά δεν πρέπει να σας επηρεάσουν. Γενικότερα, ο Μάιος θα φανεί στην πορεία του ξεκάθαρος, εποικοδομητικός και ανανεωτικός. Το ευαίσθητο σημείο θα είναι οι προσωπικές σχέσεις λόγω της παρουσίας του Άρη στον Κριό. Επιστρατεύστε τη διπλωματία και την ευελιξία σας για να τα καταφέρετε χωρίς ανατρεπτικές συνέπειες.

Σκορπιός

Μεταβατική η περίοδος για προσωπικές σχέσεις, αλλά καλή για θέματα υγείας και εργασία. Κάποιες πρόσφατες δυσκολίες υποχωρούν, ένα περίπλοκο ζήτημα που σας απασχόλησε παίρνει απτή μορφή και μια απάντηση που περιμένετε θα ενισχύσει την αυτοπεποίθησή σας. Τυχόν συναλλαγές, αγοραπωλησίες, ή ανταλλαγές μπορούν να προχωρήσουν, αρκεί ο χειρισμός τους να είναι σωστός. Ενδιαφέρον θα παρουσιάσει ο Ερμής καθώς θα σας ανοίξει κάποια σημαντική πόρτα, θα σας βοηθήσει σε ένα ταξίδι και θα φέρει χαρούμενες ειδήσεις από κάπου που περιμένετε από καιρό.

Τοξότης

Όπως όλα τα μεταβλητά ζώδια, έτσι κι εσείς μπήκατε σε φάση εξέλιξης και προκοπής. Από εδώ και πέρα πολλά πράγματα θα είναι θετικά, καινούρια και ενδιαφέροντα. Αρχίζει μια σειρά όψεων που θα αυξήσει τον παράγοντα της τύχης στην επικοινωνία, στις μετακινήσεις ή στα ταξίδια και προπαντός στις συνθήκες εργασίας. Ιδιαίτερα αυτές τις μέρες βρίσκεστε κάτω από την επιρροή της Αφροδίτης με επίκεντρο φιλίες και ερωτικές σχέσεις. Αυτοί οι δυο τομείς θα παίξουν ένα πολύ ενθαρρυντικό ρόλο στην καθημερινότητά σας. Και, μέσα από αυτό που θα εισπράξετε θα νιώσετε περισσότερο χαρούμενοι και ικανοποιημένοι.

Αιγόκερως

Για σας, η ατμόσφαιρα παραμένει συχνά ηλεκτρισμένη. Η παρουσία του Άρη στον Κριό συνεχίζει να κρατάει ενεργό ένα μέτωπο στο στενό περιβάλλον ή στην οικογένεια. Αντιστάθμισμα σε αυτό είναι μια επιτυχία στα επαγγελματικά, μια διάκριση ή και μια προαγωγή για κάποιους. Πρακτικές υποθέσεις θα επισπευσθούν και η καθημερινότητά σας αποκτά περισσότερες ευχάριστες στιγμές. Η πρόταση ενός ανθρώπου, ή η ευκαιρία μιας αλλαγής θα βοηθήσει πολύ τη ψυχολογική σας ανανέωση.

Υδροχόος

Είναι ευχάριστα τα πράγματα για σας συγκριτικά με τα προηγούμενα διαστήματα, ενώ αρκετοί, μετά από κάποιο επίτευγμα ή επιτυχία που είχατε, η υπόθεση τρέχει όλο και περισσότερο. Οι συμπτώσεις, οι επαφές με ανθρώπους, οι ευχάριστοι αιφνιδιασμοί θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο αυτή τη περίοδο. Τα ακούσματα, οι πληροφορίες που θα λάβετε για μια υπόθεση και, γενικότερα κάποιες μη υπολογισμένες ευκαιρίες σας βοηθούν να αποτινάξετε τους προβληματισμούς του τελευταίου διαστήματος και να περάσετε γρήγορα σε εφαρμογές πρακτικές και σε επικοινωνιακές επιτυχίες.

Ιχθύς

Σύνθετο από καταστάσεις το διάστημα αυτό, αν και όχι ήρεμο, αλλά πολύ ενδιαφέρον. Ο Άρης επισείει την προσοχή σας στη διαχείριση των χρημάτων σας. Η Αφροδίτη βελτιώνει προσωπικές σχέσεις και οικογενειακά θέματα και ο Ερμής σας δίνει τα μέσα να παλέψετε για κάτι που θέλατε πολύ καιρό. Οι μέρες σας θα έχουν πολλή δράση και οι νύχτες σας πολύ ενδιαφέρον. Κατάλληλη επίσης εβδομάδα να κλείσετε συμφωνίες εμπορικές, ή επαγγελματικές και να προβείτε σε ανακαινίσεις του χώρου διαμονής σας. Ερωτικά συνεχίζει να σας απασχολεί ένας άνθρωπος, αφήστε όμως το χρόνο να αποδείξει την αλήθεια που προς το παρόν κρύβει για τον εαυτό του.

Πηγή: skai.gr

