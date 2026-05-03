Megan Thee Stallion vs Klay Thompson: O έρωτας που έγινε... διαδικτυακή αρένα

Η τρεις φορές βραβευμένη με Grammy αλλά και σταρ του Broadway, ράπερ, Megan Thee Stallion, ανακοίνωσε το τέλος της σχέσης της με τον τέσσερις φορές πρωταθλητή του NBA, Κλέι Τόμπσον, την περασμένη εβδομάδα, κατηγορώντας τον για απιστία.

«Η εμπιστοσύνη, η αφοσίωση και ο σεβασμός είναι αδιαπραγμάτευτα για μένα σε μια σχέση και όταν αυτές οι αξίες διακυβεύονται, δεν υπάρχει πραγματικός δρόμος προς τα εμπρός», είπε μέσω του εκπροσώπου της, κάνοντας ακόμη γνωστό πως αφιερώνει πλέον, αυτό το διάστημα στον εαυτό της, βάζοντάς τον σε προτεραιότητα ενώ προχωρά μπροστά'α με ηρεμία και καθαρότητα.

Η επίσημη επιβεβαίωση ήρθε μετά από μια αιχμηρή ανάρτηση στα social media, η οποία έγινε γρήγορα viral.

Η Megan Thee Stallion κατηγόρησε τον Τόμπσον μέσα από Instagram Story που ανέβασε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

«Με απάτησες, με είχες γύρω από όλη σου την οικογένεια να παίζουμε το σπίτι… “Φοβήθηκες”. Σε στήριζα σε όλες τις ΦΡΙΚΤΕΣ εναλλαγές διάθεσης και τη συμπεριφορά σου απέναντί μου κατά τη διάρκεια της μπασκετικής σεζόν και τώρα δεν ξέρεις αν μπορείς να είσαι “μονογαμικός”; Χρειάζομαι ένα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ διάλειμμα μετά από αυτό… Γεια σας».

Ο μπασκετμπολίστας των Ντάλας Μάβερικς, επέλεξε να αντιδράσει με έναν ιδιαίτερα συγκρατημένο τρόπο, γράφοντας ένα σύντομο μήνυμα κάτω από ανάρτηση στο διαδίκτυο.

Συγκεκριμένα, ταν ένας δημιουργός περιεχομένου, ο Wyomat, σχολίασε τη στάση του Στίβεν Α. Σμιθ του ESPN, ο οποίος υπερασπίστηκε δημόσια τον Τόμπσον.

Ο Κλέι Τόμπσον μπήκε στα σχόλια και έγραψε απλώς: «Please go touch grass».

Η φράση χρησιμοποιείται συχνά στα social media και παραπέμπει στα «βγες λίγο έξω», «ξεκόλλα από το ίντερνετ» ή «πάτα λίγο στην πραγματικότητα».

Πηγή: skai.gr

