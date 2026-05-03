Ένα ταξίδι γεμάτο «περιπέτειες» φαίνεται πως είναι η απόδραση του Στέλιου Ρόκκου στη Φλωρεντία, καθώς μετά το χιουμοριστικό στιγμιότυπο με εκείνον να κάθεται σε πεζούλι και να αστειεύεται πως ζητά χρήματα από περαστικούς για να λάβει την απάντηση πως δείχνει «καλοταϊσμένος για επαίτης», ακολούθησε ένα ακόμη απρόοπτο.

Αυτή τη φορά, μια μικρή διαδικτυακή «έρευνα» στήθηκε στο Facebook με αφορμή την πτώση του drone του, το οποίο εντοπίστηκε σε περιοχή της Φλωρεντίας.

Όλα ξεκίνησαν όταν πολίτης, στην περιοχή, εντόπισε τη συσκευή μετά από την πτώση της και θέλοντας να βοηθήσει, ανέβασε σχετική ανάρτηση σε ομάδα ενδιαφέροντος για drones στο facebook.

Eξήγησε πως βρήκε τη συσκευή μετά από πτώση, σημειώνοντας ότι από το υλικό της κάρτας μνήμης φαινόταν πως το drone κατέγραψε τη στιγμή του συμβάντος. Μάλιστα, δημοσίευσε και φωτογραφίες από το υλικό που είχε καταγράψει, προσπαθώντας να βρει τον ιδιοκτήτη.

Ωστόσο, χρήστες της ομάδας ήταν εκείνοι που παρατήρησαν και επεσήμαναν πως ο άνδρας που αποτυπωνόταν σε μια από τις φωτογραφίες του υλικού, ήταν ο διάσημος τραγουδιστής.

Η ανάρτηση έγινε γρήγορα θέμα συζήτησης, αφού τα σχόλια που επεσήμαναν την ταυτότητα του ιδιοκτήτη, μετέτρεψαν μια τυπική αναζήτηση σε… Μικρό διαδικτυακό viral.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με update στην ανάρτηση, ο τραγουδιστής πήρε πίσω το drone του, οπότε... τέλος, καλό, όλα καλά!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.