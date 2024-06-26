Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένα τεράστιο μέρος της ζωής μας, είτε καταδιώκουμε τους πρώην μας στον κυβερνοχώρο, είτε προβάλλουμε τις υπέροχες ζωές μας, είτε απλώς προσπαθούμε να μην νιώθουμε μοναξιά.

Τα Social Media είναι εκεί όταν τα χρειαζόμαστε και -ας το παραδεχτούμε- όταν δεν τα χρειαζόμαστε. Μας βοηθάνε να κρατάμε επαφή με την οικογένεια, τους ανθρώπους με τους οποίους πήγαμε σχολείο, τους πρώην συναδέλφους και τους παλιούς συνεργάτες.

Όπως συμβαίνει με την αστρολογία, το κάθε ζώδιο έχει διαφορετική συμπεριφορά στα social media.

Κριός

Δημοσιεύει τα πάντα, όλη την ώρα και σε διάφορες πλατφόρμες: Facebook, Χ, Instagram και πλέον και στο Threads. Του αρέσει να μοιράζεται τις περιπέτειές του, τις απόψεις του, τα ταξίδια του, τη ζωή του γενικά και να συνδέεσαι με ανθρώπους. Ναι, είναι λίγο φιγουρατζής αλλά κανείς δεν είναι τέλειος. Φυσικά, εκείνος νομίζει πως είναι.

Διαβάστε περισσότερα στο womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.