Δημοπρασία προσωπικών αντικειμένων της πριγκίπισσας Νταϊάνας έχει προγραμματιστεί για αύριο Πέμπτη στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, από τον οίκο Julien's Auctions.

Μεταξύ των αντικειμένων ξεχωρίζουν δύο φορέματα:

Το πρώτο είναι ένα βραδινό φόρεμα με μπλε τούλι, σχεδιασμένο από τον Μάρεϊ Αρμπίντ, το οποίο φόρεσε η Νταϊάνα στην πρεμιέρα του «Φαντάσματος της Όπερας», το 1986, στο Γουέστ Εντ του Λονδίνου.

Η βραδινή τουαλέττα υπολογίζεται ότι θα «πιάσει» από 200.000 έως 400.000 δολάρια.

Το δεύτερο είναι μια δημιουργία του Βίκτορ Εντελστάιν, από μετάξι και δαντέλα, με την οποία η πριγκίπισσα της Ουαλίας έκανε δύο δημόσιες εμφανίσεις το1987.

Και αυτό το φόρεμα υπολογίζεται ότι θα «πιάσει» από 200.000 έως 400.000 δολάρια.

Στη δημοπρασία της Πέμπτης στην Καλιφόρνια, θα παρουσιαστούν επίσης παπούτσια, τσάντες, καπέλα και χειρόγραφες επιστολές της πριγκίπισσας Νταϊάνας, καθώς και ορισμένα αντικείμενα που ανήκαν σε άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα γοήτευε τα πλήθη και μνημονεύεται ακόμη και σήμερα, 27 χρόνια μετά τον θάνατό της σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι. «Της άρεσε πραγματικά η μόδα… Σκεφτόταν προσεκτικά τις δημιουργίες των σχεδιαστών που θα επέλεγε να φορέσει», λέει η Γκαμπριέλα Σβαρτς του οίκου δημοπρασιών Julien's Auctions, σημειώνοντας πως η Νταϊάνα ήταν «η πριγκίπισσα του λαού» αλλά συνάμα και «το όνειρο κάθε σχεδιαστή μόδας».

Ένα ταγέρ Catherine Walker που φορούσε η πριγκίπισσα στην περιοδεία της στο Χονγκ Κονγκ το 1989 και άλλες δύο φορές σε επίσημες περιστάσεις στο Λονδίνο, το 1990 και 1991, αναμένεται να πουληθεί από 30.000 έως 50.000 δολάρια

Τον Δεκέμβριο, ένα φόρεμα της «Lady Di» πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 1,14 εκατομμυρίων δολαρίων!

