Το Αυτοκρατορικό ζεύγος της Ιαπωνίας υποδέχτηκαν χθες στο Λονδίνο ο Βασιλιάς Κάρολος και η Βασίλισσα Καμίλα σε μια επίσημη επίσκεψη ιδιαίτερα σημαντική για τους δύο λαούς. Και φυσικά όλα έπρεπε να είναι στην εντέλεια.

Η επιστροφή του Καρόλου στα επίσημά του καθήκοντα μετά από την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του παράλληλα με την ανάλογη περιπέτεια της νύφης του Kate Middleton, έχει ενθουσιάσει τον λαό της Αγγλίας. Μετά τις πρώτες αραιές εμφανίσεις του πλέον ο Κάρολος γίνεται όλο και πιο ενεργός.

