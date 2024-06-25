Ο Σον Πεν λέει ότι θα ήταν προς το παρόν αδύνατο γι’ αυτόν να παίξει τον ρόλο ενός ομοφυλόφιλου άνδρα, όπως έκανε στην ταινία «Milk» το 2008.

Σε συνέντευξή του στους «New York Times», ο ηθοποιός μίλησε για την καριέρα του και απάντησε στο ερώτημα για το αν θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να υποδυθεί τον Harvey Milk, τον ρόλο για τον οποίο ο ίδιος κέρδισε το Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού.

«Ήταν η τελευταία φορά που πέρασα καλά σε κινηματογραφικό πλατό», ανέφερε ο Πεν για τη συγκεκριμένη ταινία, προσθέτοντας: «Δεν θα μπορούσε να συμβεί σε μια εποχή όπως αυτή. Είναι μια εποχή τεράστιας υπερβολής. Είναι μια άτολμη και άκομψη πολιτική απέναντι στην ανθρώπινη φαντασία».

Σε σκηνοθεσία του Gus Van Sant Γκας και σε σενάριο του Dustin Lance Black, το «Milk» ήταν μια βιογραφική ταινία για τον πρώτο ομοφυλόφιλο πολιτικό που κέρδισε αξίωμα στην Καλιφόρνια. Αφού υπηρέτησε για σχεδόν 11 μήνες ως δημοτικός επόπτης στο Σαν Φρανσίσκο, ο «Milk» δολοφονήθηκε, μαζί με τον δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο, George Moscone, από τον πρώην πολιτικό αντίπαλο Dan White.

Πηγή: skai.gr

