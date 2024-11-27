Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Η τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου προβλέπεται επεισοδιακή και εκκαθαριστική. Επεισοδιακή γιατί Άρης και Πλούτωνας σας ωθούν να διεκδικήσετε δικαιώματα που σας στέρησαν ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να έχετε. Γενικότερα, οι μέρες θα είναι δύσκολες για αυτό προνοήστε τις μετακινήσεις σας και μην πιέσετε το χρόνο, τους ανθρώπους και τις καταστάσεις. Καλλιεργείτε εναλλακτικές, υπερασπιστείτε την εργασία σας και απολαύστε ότι καλό προκύψει στην αισθηματική σας ζωή. Απομακρυνθείτε από «το μαύρο σύννεφο» που επηρεάζει τον ψυχισμό σας και βρείτε μόνοι σας τη διέξοδο που σας επιτρέπει να είστε και πάλι αισιόδοξοι.

Ταύρος

Ενδιαφέρουσες οι μέρες αυτές, οι όποιες αλλάζουν και το κλίμα προετοιμάζοντας εκείνο των εορτών. Κινητικότητα θα παρουσιάσει ο εργασιακός χώρος, αντιξοότητες όμως δεν θα λείψουν στην καθημερινή σας πορεία και η συνεννόηση με εκείνους που σας αφορούν δυσκολεύει αυτή την περίοδο. Αυτό δεν πρέπει να επισύρει ούτε το θυμό ούτε και την απογοήτευση. Αντίθετα πρέπει να γίνετε πιο ευέλικτοι και πιο υπομονετικοί. Σε αρκετές περιπτώσεις η αρμονία του Δία με τον Ήλιο είναι ζωτικής σημασίας σε οικονομικές διαπραγματεύσεις. Αισθηματικά υπάρχει ένταση και απρόβλεπτη εξέλιξη.

Δίδυμοι

Η τελευταία εβδομάδα του μήνα δίνει έμφαση στη σχέση σας με τους άλλους. Στο στόχαστρο μπαίνουν προσωπικές και κοινωνικές. Αφροδίτη και Κρόνος πιέζουν ώστε να εξισορροπήσει η κατάσταση γύρω σας και προωθούν τις επιδιώξεις και τις δημιουργικές σας δραστηριότητες. Σύνθετο το κλίμα με δυο λόγια, όχι κακό, με μια καθημερινότητα που αλλάζει ισορροπίες αλλά και πάλι δεν χάνονται οι ευκαιρίες τόσο για να λυθούν προβλήματα όσο και για να διεκπεραιωθούν υποθέσεις. Η αντίθεση Πλούτωνα – Άρη συνεχίζει να δυσκολεύει οτιδήποτε αφορά καριέρα, σχέδια και συνεννοήσεις. Μάθετε να ζείτε με το χάος.

Καρκίνος

Για εσάς τα πράγματα δίνουν μια έμφαση στην εργασία αλλά και μια ένταση στο γνωστό οικογενειακό περιβάλλον. Παρά τον Κρόνο η εργασία παραμένει σταθερή απλώς απαιτεί περισσότερο κόπο και χρόνο. Η καθημερινή πραγματικότητα αναζωπυρώνει τις αντιθέσεις που εκκολάπτονται στο στενό περιβάλλον για άλλους της οικογένειας και για άλλους της προσωπικής ζωής. Ο ψυχικός σας αναβρασμός καραδοκεί να πυροδοτήσει εξελίξεις που θα φτάσουν σε ένα κρεσέντο δοκιμάζοντας την υπομονή και την αντοχή των νεύρων σας. Φροντίστε να περάσετε αναίμακτα αυτές τις μέρες.

Λέων

Η τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου φέρνει αιφνίδιες αλλαγές στις σχέσεις και στα επαγγελματικά σας σχέδια. Η κινητικότητα γύρω σας αυξάνει, οι εντυπώσεις θα είναι ποικίλες, τα γεγονότα θα διαδέχονται γρήγορα το ένα το άλλο και το βέβαιο είναι ότι δεν θα πλήξετε καθόλου. Ωστόσο δεν είναι εύκολο να καταλήξετε σε αποφάσεις, απλώς προετοιμάζεστε τόσο για τον επόμενο μήνα όσο και για τον χειμώνα που έρχεται. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την επικοινωνία και τις συναλλαγές μπορείτε να το προωθήσετε. Θα είναι αρκετές οι στιγμές της αισθηματικής σας δράσης αλλά θα σας υπερκεράσουν οι υποχρεώσεις που είναι αναπόφευκτες.

Παρθένος

Οι τελευταίες μέρες του μήνα δίνουν έμφαση στις εξελίξεις του στενού περιβάλλοντος. Η Αφροδίτη σας ωθεί σε μια δράση προκειμένου να νιώσετε πιο εξασφαλισμένοι και οικονομικά και συναισθηματικά. Στον ορίζοντα διαφαίνονται κάποιες μικρές δυσκολίες και αντιξοότητες. Οι επιδιώξεις σας συναντούν εμπόδια, η αίσθηση της ιδιοκτησίας στα ερωτικά σας χαλαρώνει και ο φόβος ή η ζήλεια αποκτούν νέα διάσταση. Καταπολεμήστε όμως τα αρνητικά σας συναισθήματα και αποφύγετε σχολιασμούς και αρνητικές σκέψεις για κάτι που θα αλλάξει σύντομα και που μπορεί να μην σας αφορά και τόσο πολύ.

Ζυγός

Ο Νοέμβριος συνεχίζεται και ολοκληρώνει την πορεία του ανατρέποντας πολλά από αυτά που είχατε προγραμματίσει αλλά δίνει και κάποιες δυνατές στιγμές χαράς, ψυχαγωγίας και ερωτικής έκστασης. Πολλά θα κριθούν από την διαχείριση και την συμπεριφορά σας. Ελέγχετε τον έμφυτο παρορμητισμό σας, χαρείτε τα καλά που θα προκύψουν, μην βιαστείτε να επιλέξετε κάτι ή να απορρίψετε κάτι άλλο, ούτε να αμελείτε τις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις. Να θυμάστε επίσης να μην μπερδεύετε τις κοινωνικές σας γνωριμίες και σχέσεις αν θέλετε να παραμείνετε ασφαλείς και να έχετε τον έλεγχο των όσων λέτε και κάνετε..

Σκορπιός

Το τέλος του μήνα έχει μια αισθητή αλλαγή στο κλίμα και στην διάθεση σας. Παράλληλα θα έχει και μια μεγαλύτερη κινητικότητα το παρασκήνιο, για άλλους του στενού περιβάλλοντος κα για άλλους του επαγγελματικού. Μην μπερδεύεστε και μην αναθέτετε δικά σας θέματα σε άλλους. Γίνετε πιο ευθείς και σε υποθέσεις τρίτων πιο ξεκάθαροι στους διακανονισμούς και στις συνεργασίες σας, υπερασπιστείτε τις υποθέσεις που έχετε και από τις όποιες θέλετε να βγείτε κερδισμένοι. Αναζητήστε ένα σωστό σύμβουλο και εξασφαλίστε έναν έμπιστο σύμμαχο, θα σας χρειαστούν σύντομα.

Τοξότης

Για εσάς οι τελευταίες μέρες του Νοεμβρίου είναι λίγο καλύτερες. Είτε έχετε εκπαιδευτεί στην αντιμετώπιση των δυσκολιών, είτε έχετε φιλοσοφήσει τις καταστάσεις που σας προβληματίζουν, καταφέρνετε να τις ξεπεράσετε και να δώσετε έμφαση σε επαγγελματικές και αισθηματικές εξελίξεις. Οι μέρες θα έχουν ενδιαφέρον αλλά και αυξημένα έξοδα. Σε ενδιαφέρουσα φάση βρίσκονται τα αισθηματικά σας αλλά αυτό δεν θα κρατήσει πολύ. Τα όρια που έχετε είναι περιορισμένα, και ο ελεύθερος χρόνος λίγος. Για αυτό μην τον αφήνετε να καταναλώνεται άσκοπα. Τακτοποιήστε εκκρεμότητες κάθε είδους.

Αιγόκερως

Η τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου, σας επιστρατεύει κοινωνικά και επαγγελματικά,. Τα γεγονότα σας αναγκάζουν να αναλάβετε ευθύνες και οι άλλοι απαιτούν περισσότερα από εσάς. Θα συναντήσετε ανθρώπους από το παρελθόν ή θα χρειαστεί να κλείσετε εκκρεμότητες, να επιμεληθείτε καλύτερα τα οικονομικά και ότι αυτός ο τομέας συνεπάγεται. Η διάθεση σας δεν είναι κακή, κάποιοι άνθρωποι όμως θα προσπαθήσουν να δοκιμάσουν την αντοχή σας και τα όρια της ανοχής σας, αποφύγετε να παίξετε το παιχνίδι τους. ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Για εσάς οι μέρες είναι καλύτερες και οι διευκολύνσεις πληθαίνουν. Συναισθηματικά και κοινωνικά πολλά πράγματα παίρνουν καλύτερη διάσταση. Καιρός να υπερασπιστείτε την υλοποίηση ενός σχεδίου, την πραγματοποίηση μιας απωθημένης επιθυμίας, και να ασχοληθείτε περισσότερο με την άθληση ή τις μετακινήσεις που θέλετε από καιρό να κάνετε. Στα αισθηματικά έρχονται καλύτερες μέρες. Γίνετε περισσότερο περιπετειώδεις και κάντε καινούργια προγράμματα για το παρόν και για το μέλλον.

Ιχθύς

Ήλιος και Ερμής στον Τοξότη δίνουν αυτές τις μέρες μεγαλύτερη έμφαση στις επαγγελματικές σας εξελίξεις. Κινηθείτε αποφασιστικά και αθόρυβα ώστε να επιτύχετε το μέγιστο των στόχων σας. Προσοχή χρειάζονται οι νέες γνωριμίες και οι σχέσεις που τυχόν διαμορφώνονται. Ό, τι και αν συμβεί φροντίστε ώστε να κρατήσετε τα προσχήματα και να παραμείνετε ευγενείς απέναντι σε μια ανάγωγη συμπεριφορά τρίτων. Πολλά θέματα προχωρούν γρήγορα, προσπαθήστε να έχετε μια σωστή σειρά προτεραιοτήτων και να μην αφήνετε το άγχος να σας αποπροσανατολίζει.

