Γιάννης Αντετοκούμπο: Έγκυος ξανά η Μαράια – Δείτε την ανάρτησή του 

Γονείς για τέταρτη φορά φαίνεται ότι θα γίνουν ο Γιάννης και η Μαράια Αντετοκούνμπο, λίγους μήνες μετά τον λαμπερό γάμο τους τον περασμένο Σεπτέμβριο στο «Costa Navarino».

Ο «Greek Freak» ανέβασε στα social media φωτογραφίες από τα ψώνια που έκαναν χαμογελαστοί με τη σύζυγό του, στις οποίες φαίνεται ξεκάθαρα η φουσκωμένη κοιλίτσα της Μαράια.

Το ζευγάρι έχει ήδη δύο αγόρια (Λίαμ, Μάβερικ) και μία κόρη (Εύα) και τα σχόλια για τα χαρούμενα νέα και οι ευχές κάτω από την ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούμπο πέφτουν από εχθές βροχή.

Με το καλό λοιπόν!

Πηγή: skai.gr

