Χαμός με την Κιμ Καρντάσιαν στα social – Την κατηγορούν ότι έκανε photoshop στην «πίσω όψη» της – Δείτε φωτογραφίες 

Η διάσημη τηλεπερσόνα φωτογραφήθηκε «πλάτη» αναδεικνύοντας το δυνατό της σημείο, (όχι την πλάτη της) και ξεσήκωσε θύελλα κακοπροαίρετων σχολίων

Κιμ Καρντάσιαν

Φωτιά έχουν πάρει τα social media από μία φωτογραφία που ανέβασε η Κιμ Καρντάσιαν, από τα γυρίσματα ενός νέου σόου. Η διάσημη τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας φωτογραφήθηκε «πλάτη», με ένα λευκό εφαρμοστό ταγιέρ που αναδείκνυε το δυνατό της σημείο, (όχι την πλάτη της). Η φωτογραφία όμως ξεσήκωσε θύελλα κακοπροαίρετων σχολίων για το ότι έκανε photoshop στην «πίσω όψη» της. 

Οι χρήστες των social media διαπίστωσαν με το εκπειδευμένο μάτι τους ότι η Κιμ «σμίλευσε» το συγκεκριμένο σημείο για να φαίνεται πιο… καλλίγραμμο ας πούμε, ενώ η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική – όπως φαίνεται στην αντανάκλασή της στο καθρέφτη πίσω της. 

kim kardasian

Αμέσως, κακεντρεχή σχόλια του τύπου «ξέχασε να κάνει photoshop και στον καθρέπτη και αυτός την πρόδωσε», «ο καθρέφτης δε λέει ψέματα» και «ο κ… της είναι ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ εδώ και είναι σαφώς πιο αδύνατη στο photoshop, οπότε φανταστείτε πόσο μεγάλος πρέπει να είναι πραγματικά τώρα…» κατέκλυσαν το διαδίκτυο.
 

Ωστόσο, ένας άλλος χρήστης, έδωσε μία διαφορετική εξήγηση για τη «γκαφα» της 44χρονης σταρ: «Δεν το ξέχασε και εμείς το χάφτουμε. Το κακό photoshop και η ψεύτικη οργήείναι το μόνο (όπλο) που έχουν για να τραβούν την προσοχή και τα πρωτοσέλιδα ». Μάλλον....

