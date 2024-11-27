Η Penelope Cruz κοσμεί το εξώφυλλο του τελευταίου τεύχους της «Vogue», με μια σειρά από απίστευτες εμφανίσεις της Chanel από τη νέα συλλογή «Cruise». Η 50χρονη Ισπανίδα ηθοποιός είναι ιδιαίτερα σέξι στη συγκεκριμένη φωτογράφιση.

Η μούσα του οίκου έκανε το μοντέλο για την εμφάνισή της στο τεύχος Νοεμβρίου. Η Penelope έδειχνε απίστευτη με ένα ολόλευκο μαγιό με ζώνη και μαύρο φιόγκο. Σε μια άλλη λήψη, η ηθοποιός φόρεσε ένα μαύρο μαγιό που αναδείκνυε την καλλίγραμμη σιλουέτα της, με ένα μαργαριταρένιο κολιέ στον λαιμό της.

Μιλώντας πρόσφατα για τη σχέση της με τον οίκο Chanel η ίδια ανέφερε: «Μεγάλωσα θαυμάζοντας πολύ τον οίκο, αλλά δεν ήξερα ότι μια μέρα θα μπορούσα να φορέσω τα σχέδιά τους και να γίνω πρέσβειρα του οίκου.

Δεν τολμούσα καν να ονειρευτώ κάτι τέτοιο. Λατρεύω να δουλεύω μαζί τους και αυτό που αντιπροσωπεύει ο οίκος, καθώς και τις αξίες τους, το ταλέντο και τον σεβασμό τους για τη δουλειά όλων μέσα στην εταιρεία. Γνωρίζω ανθρώπους που εργάζονται στη Chanel για 30 χρόνια ή και περισσότερο και αυτό λέει πολλά», πρόσθεσε.

Πριν από λίγο καιρό έγινε γνωστό ότι η Penelope Cruz και ο Johnny Depp πρόκειται να συνεργαστούν για την τέταρτη ταινία τους. Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός, 61 ετών, και η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, οι οποίοι φωτογραφήθηκαν μαζί τον περασμένο μήνα στην πατρίδα της, την Ισπανία, θα πρωταγωνιστήσουν στο θρίλερ δράσης «Day Drinker», με σκηνοθέτη τον Marc Webb, σύμφωνα με το «The Hollywood Reporter».

Πηγή: skai.gr

