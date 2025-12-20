Λογαριασμός
Παντρεύτηκε κρυφά η Ζιζέλ 

Η Ζιζέλ Μπούντχεν και ο σύντροφός της, Χοακίμ Βαλέντε ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου τον Νοέμβριο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Ζιζέλ Μπούντχεν (Gisele Bündchen)

Το διάσημο μοντέλο Ζιζέλ Μπούντχεν (Gisele Bündchen)  και ο σύντροφός της, Χοακίμ Βαλέντε παντρεύτηκαν μυστικά, σε μία ιδιωτική τελετή που κατάφεραν να κρατήσουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου σε μια τελετή στο σπίτι τους, τον Νοέμβριο, παρουσία μόνο των στενών συγγενών και λίγων φίλων.

Όπως ανέφερε άτομο που γνωρίζει το ζευγάρι, ο Βαλέντε «είναι ενθουσιασμένος που τελικά παντρεύτηκαν μετά τη γέννηση του παιδιού τους».

Το supermodel εμφανίστηκε την Πέμπτη το βράδυ στο κόκκινο χαλί για εκδήλωση κοσμημάτων στο Σάο Πάολο , ωστόσο η βέρα στο χέρι της δεν φαινόταν στις φωτογραφίες, σύμφωνα με το PageSix.

Ζιζέλ Gisele
