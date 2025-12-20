Το διάσημο μοντέλο Ζιζέλ Μπούντχεν (Gisele Bündchen) και ο σύντροφός της, Χοακίμ Βαλέντε παντρεύτηκαν μυστικά, σε μία ιδιωτική τελετή που κατάφεραν να κρατήσουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου σε μια τελετή στο σπίτι τους, τον Νοέμβριο, παρουσία μόνο των στενών συγγενών και λίγων φίλων.

Gisele Bündchen secretly marries beau Joaquim Valente: source https://t.co/zvgtPbJXJ9 pic.twitter.com/ht90tyY0aU — Page Six (@PageSix) December 20, 2025

Όπως ανέφερε άτομο που γνωρίζει το ζευγάρι, ο Βαλέντε «είναι ενθουσιασμένος που τελικά παντρεύτηκαν μετά τη γέννηση του παιδιού τους».

Το supermodel εμφανίστηκε την Πέμπτη το βράδυ στο κόκκινο χαλί για εκδήλωση κοσμημάτων στο Σάο Πάολο , ωστόσο η βέρα στο χέρι της δεν φαινόταν στις φωτογραφίες, σύμφωνα με το PageSix.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.