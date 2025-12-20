Στο νοσοκομείο με υπερκόπωση μεταφέρθηκε χθες το βράδυ ο Λευτέρης Πανταζής, μετά από αδιαθεσία που ένιωσε.

Ο λαοφιλής τραγουδιστής μίλησε στην εκπομπή «Weekend Live» και αποκάλυψε ότι κατέρρευσε από υπερκόπωση λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων και των συνεχόμενων εμφανίσεων του, το τελευταίο διάστημα.

«Κουράστηκα πολύ αυτές τις μέρες. Είχα δεκαπέντε μέρες να κοιμηθώ, τραγουδώ σχεδόν κάθε μέρα. Είχαμε και το μεγάλο εορταστικό της Πρωτοχρονιάς με την Άντζελα Δημητρίου στο Open, ήμουν δεκαέξι μισή ώρες όρθιος. Από υπερκόπωση έπεσα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λευτέρης Πανταζής από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται.

«Δόξα τω Θεώ και την Παναγία, όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ για την αγάπη που παίρνω. Αλλά το μηχάνημα καμιά φορά θέλει και λίγο σέρβις. Νομίζουμε ότι είμαστε Σούπερμαν, αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Πρέπει να κάνουμε διαλείμματα», σημείωσε.

Ο ίδιος δήλωσε ότι θα παραμείνει προληπτικά στο νοσοκομείο για εξετάσεις, την Δευτέρα και την Τρίτη θα ξεκουραστεί στο σπίτι τους σπίτι και την Τετάρτη θα ξαναμεφανιστεί στο κέντρο που τραγουδάει.

«Δυο μερούλες θα ξεκουραστώ και από Τετάρτη ξεκινάμε δυνατά», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

