Μητέρα για πρώτη φορά πρόκειται να γίνει η Άννα Κορακάκη, όπως ανακοίνωσε η ίδια με μία τρυφερή ανάρτηση στο Instagram

Η πρωταθλήτρια σκοποβολής και χρυσή Ολυμπιονίκης ενημέρωσε τους διαδικτυακούς τους φίλους εκείνη και ο σύζυγός της, Γιάννης Χαλκιαδάκης περιμένουν το πρώτο τους παιδί, που είναι κοριτσάκι.

«Η οικογένειά μας μεγαλώνει… δυο ποδαράκια, τέσσερις πατούσες και οι καρδιές μας με απέραντη αγάπη και λαχτάρα, να χτυπάνε πια για σένα

Το μικρό μας κοριτσάκι γεμίζει ήδη τις σκέψεις και τα όνειρά μας με φως», έγραψε στην ανάρτησή της η Άννα Κορακάκη

