Ζεντάγια-Σίντνεϊ Σουίνι: Ψυχροπολεμικό κλίμα και φήμες ρήξης λόγω πολιτικών απόψεων

Έντονες συζητήσεις έχει προκαλέσει η κοινή – αλλά εμφανώς αποστασιοποιημένη – παρουσία της Ζεντάγια και της Σίντνεϊ Σουίνι στην πρεμιέρα της τρίτης σεζόν της σειράς «Euphoria», με τις φήμες για ρήξη μεταξύ των δύο πρωταγωνιστριών να φουντώνουν.

Οι δύο ηθοποιοί, που έγιναν ευρέως γνωστές μέσα από τη δημοφιλή σειρά του HBO, εμφανίστηκαν στο κόκκινο χαλί στο Λος Άντζελες, ωστόσο προτίμησαν να κινηθούν σε εντελώς διαφορετικούς «κόσμους», αποφεύγοντας οποιαδήποτε κοινή εμφάνιση.

Η 29χρονη Ζεντάγια, η οποία διανύει μια ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά στον κινηματογράφο με την ταινία «The Drama» αλλά και την επερχόμενη «Dune: Part Three», πόζαρε μόνη της, εντυπωσιάζοντας με ένα κομψό μαύρο φόρεμα από τον οίκο Ashi Studio. Αν και ο σύντροφός της, Τομ Χόλαντ, δεν βρέθηκε στο πλευρό της, η παρουσία του ήταν διακριτικά αισθητή, καθώς το τατουάζ που φέρει προς τιμήν του – ένα μικρό «t» στο πλευρό της – ήταν ορατό.

Η ηθοποιός, που ενσαρκώνει τη Ρου στη σειρά, φέρεται, σύμφωνα με φήμες, να έχει απομακρυνθεί από τη Σίντνεϊ Σουίνι λόγω των διαφορετικών πολιτικών τους απόψεων, με δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι η δεύτερη υποστηρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ.

Μετά το κόκκινο χαλί, η Ζεντάγια παρέμεινε για την προβολή των πρώτων επεισοδίων στο IMAX του TCL Chinese Theatre, χωρίς ωστόσο να καταγραφεί να εισέρχεται μαζί με κάποιον από τους συμπρωταγωνιστές της, γεγονός που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τα σενάρια περί ψυχρότητας.

Αντίθετα, η 28χρονη Σίντνεϊ Σουίνι έδειχνε ιδιαίτερα κοινωνική και άνετη, επιλέγοντας ένα λευκό μίνι φόρεμα Pierre Cardin. Η ηθοποιός φωτογραφήθηκε αγκαλιά με τις συμπρωταγωνίστριές της Μοντ Άπατοου, Αλέξα Ντέμι και Χάντερ Σάφερ, δίνοντας μια εντελώς διαφορετική εικόνα.

Κατά τη διάρκεια της προβολής, η Σουίνι κάθισε σε κεντρική θέση, έχοντας δίπλα της τον φίλο της, μουσικό παραγωγό Σκούτερ Μπράουν, με τον οποίο δεν δίστασε να ανταλλάξει τρυφερές στιγμές μπροστά στο κοινό.

Παρά το γεγονός ότι καμία από τις δύο δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια κάποια ένταση, η στάση τους στην πρεμιέρα φαίνεται να ενισχύει τις φήμες για απομάκρυνση, με πολλούς να κάνουν λόγο για ένα «ψυχροπολεμικό» κλίμα που ίσως συνδέεται με τις διαφορετικές πολιτικές τους τοποθετήσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.