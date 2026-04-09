Τζένι Γκαρθ: Ποιος συμπρωταγωνιστής της στο «Beverly Hills 90210» ήταν η πρώτη της αγάπη

Η Τζένι Γκαρθ προχώρησε σε μια ειλικρινή και συγκινητική εξομολόγηση, αποκαλύπτοντας ότι ο συμπρωταγωνιστής της στη σειρά «Beverly Hills, 90210», Λουκ Πέρι, ήταν η πρώτη της αληθινή αγάπη.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό «People», με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της βιβλίου «I Choose Me: Chasing Joy, Finding Purpose, and Embracing Reinvention», η ηθοποιός κοίταξε πίσω σε εκείνη την περίοδο της ζωής της και παραδέχτηκε ότι τα συναισθήματά της ήταν βαθιά και αληθινά.

«Ναι, πιστεύω ότι ήταν η πρώτη μου αληθινή αγάπη», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Τώρα που κοιτάζω πίσω, σκέφτομαι πως ήμουν όπως κάθε άλλη κοπέλα στον κόσμο».

Η ίδια εξήγησε ότι η γραμμή μεταξύ πραγματικότητας και μυθοπλασίας πολλές φορές θόλωνε, καθώς η σχέση των χαρακτήρων τους στη σειρά επηρέαζε και τα συναισθήματά της στην πραγματική ζωή. «Όλοι τον έβλεπαν ως τον πρώτο τους έρωτα. Ήταν όμως μπερδεμένο. Υπήρχαν πολλές οικείες στιγμές και συζητήσεις, και νομίζω ότι παρασύρθηκα, πιστεύοντας πως ήταν αληθινό», ανέφερε.

Όπως εξομολογείται, ένιωθε ακόμη και ζήλια για τις συμπρωταγωνίστριες που βρίσκονταν κοντά στον Πέρι, ενώ παραδέχεται ότι το συναίσθημα εκείνο είχε για την ίδια ιδιαίτερη σημασία. «Όταν η Κέλι ερωτευόταν τον Ντίλαν, εγώ ερωτευόμουν τον Λουκ», σημειώνει χαρακτηριστικά στο βιβλίο της.

Παρότι υπήρχε μια ιδιαίτερη σύνδεση μεταξύ τους, η σχέση αυτή δεν εξελίχθηκε σε κάτι περισσότερο, καθώς και οι δύο προχώρησαν στην προσωπική τους ζωή. «Εκείνος παντρεύτηκε, εγώ παντρεύτηκα και τελικά γίναμε πολύ καλοί φίλοι. Ήταν ένα όμορφο αλλά και αφελές όνειρο της νιότης», είπε.

Ο Λουκ Πέρι παντρεύτηκε τη Ρέιτσελ Σαρπ, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά, ενώ η Τζένι Γκαρθ παντρεύτηκε τον Πίτερ Φασινέλι, με τον οποίο απέκτησε τρεις κόρες, πριν το ζευγάρι οδηγηθεί σε διαζύγιο το 2013.

Στο βιβλίο της, η Τζένι Γκαρθ δεν διστάζει να αναφερθεί και σε δύσκολες στιγμές της ζωής της, αποκαλύπτοντας ότι κατά τη διάρκεια του διαζυγίου της βρέθηκε στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ και χαπιών, γεγονός που την οδήγησε σε πλύση στομάχου.

Ο Λουκ Πέρι έφυγε από τη ζωή τον Μάρτιο του 2019, σε ηλικία 52 ετών, μετά από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική παρακαταθήκη στον χώρο της τηλεόρασης και του κινηματογράφου.

