Αριάνα Γκράντε: Ανατροπή μετά την αποχώρηση από τις περιοδείες – Ετοιμάζει νέο άλμπουμ

Η Αριάνα Γκράντε φαίνεται πως ετοιμάζει το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα της, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές της, μετά τις πρόσφατες αναρτήσεις της από στούντιο ηχογράφησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, το μυστηριώδες πρότζεκτ στο οποίο εργάζεται η 32χρονη σταρ δεν είναι άλλο από το όγδοο στούντιο άλμπουμ της. Οι φήμες άρχισαν να φουντώνουν όταν η ίδια δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από το στούντιο, στις οποίες εμφανίζεται να κάθεται μπροστά από κονσόλα ήχου και να τραγουδά στο μικρόφωνο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι βρίσκεται σε δημιουργική φάση.

Σε μία από τις εικόνες, η Αριάνα Γκράντε ποζάρει χαμογελαστή με τα χέρια ψηλά, σαν να γιορτάζει την ολοκλήρωση ενός σημαντικού σταδίου της δουλειάς της, με τους θαυμαστές της να κατακλύζουν τα σχόλια εκφράζοντας ενθουσιασμό. Ανάμεσά τους και η τραγουδίστρια Λίζο, η οποία σχολίασε χαρακτηριστικά: «Ναι, παρακαλώ!».

Το τελευταίο της άλμπουμ, «Eternal Sunshine», κυκλοφόρησε το 2024 και σημείωσε τεράστια επιτυχία, με το single «Yes, And?» να γίνεται παγκόσμιο hit. Έκτοτε, η καριέρα της έχει στραφεί σε μεγάλο βαθμό προς τον κινηματογράφο, με τη συμμετοχή της στη μεταφορά του μιούζικαλ «Wicked» σε δύο μέρη, στο πλευρό της Σίνθια Ερίβο, να αποσπά εξαιρετικές κριτικές.

Τον περασμένο Νοέμβριο, η Αριάνα Γκράντε είχε αιφνιδιάσει το κοινό της, ανακοινώνοντας ότι η επερχόμενη περιοδεία της για την προώθηση του «Eternal Sunshine» θα είναι η τελευταία της. Όπως είχε εξηγήσει, η ποπ καριέρα της είχε «καταλάβει» τη ζωή της, οδηγώντας την στην ανάγκη να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές της.

Παρά την απόφασή της να απομακρυνθεί προσωρινά από τις μεγάλες περιοδείες, η νέα αυτή εξέλιξη δείχνει ότι δεν απομακρύνεται από τη μουσική. Αντίθετα, φαίνεται να επιστρέφει στο στούντιο με νέο υλικό, επιβεβαιώνοντας ότι η δημιουργικότητά της παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.

Ταυτόχρονα, η Αριάνα Γκράντε συνεχίζει δυναμικά και την πορεία της στην υποκριτική. Μετά την επιτυχία του «Wicked», συμμετέχει αυτή την περίοδο στα γυρίσματα της νέας ταινίας «Fockers In-Law», στο πλευρό των Μπεν Στίλερ και Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

Πηγή: skai.gr

