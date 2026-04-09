Νικόλ Κίντμαν: Νέα αρχή μετά το διαζύγιο - Εντυπωσιάζει με διαφανές σύνολο

Η Νικόλ Κίντμαν μαγνήτισε τα βλέμματα, πραγματοποιώντας μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή και τολμηρή εμφάνιση στην πρεμιέρα της νέας της σειράς «Margo's Got Money Troubles» στο Apple TV+, στη Νέα Υόρκη.

Η 58χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με διαφανές σύνολο, αναδεικνύοντας τη σιλουέτα της και τα καλλίγραμμα πόδια της. Το σύνολο συνδύαζε λευκές λεπτομέρειες στο μπροστινό μέρος. Η Νικόλ Κίντμαν δεν δίστασε να ποζάρει μπροστά στους φωτογράφους από κάθε γωνία, αναδεικνύοντας το «look» της, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ψηλά μαύρα τακούνια.

Η εμφάνισή της έρχεται λίγους μήνες μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου της από τον Κιθ Έρμπαν, με τον οποίο υπήρξε παντρεμένη για σχεδόν δύο δεκαετίες. Το πρώην ζευγάρι απέκτησε μαζί δύο κόρες, τη Σάντεϊ Ρόουζ και τη Φέιθ Μάργκαρετ.

Nicole Kidman and Elle Fanning hug at the #MargosGotMoneyTroubles NYC premiere! 💕✨ pic.twitter.com/4tAsECLvMB — ExtraTV (@extratv) April 9, 2026

Μετά τον χωρισμό, οι φήμες γύρω από την προσωπική της ζωή έχουν ενταθεί, καθώς δημοσιεύματα τη θέλουν να βρίσκεται κοντά με τον ηθοποιό Σάιμον Μπέικερ, με τον οποίο συνεργάστηκε στην ταινία «Scarpetta». Οι δυο τους εθεάθησαν πρόσφατα μαζί, γεγονός που πυροδότησε σενάρια για μια πιθανή σχέση, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια επίσημη επιβεβαίωση.

Την ίδια στιγμή, ο Κιθ Έρμπαν φέρεται, σύμφωνα με δημοσιεύματα, να αντιμετωπίζει με δυσκολία την πιθανότητα αυτή, καθώς, όπως αναφέρουν πηγές, αιφνιδιάστηκε από το πόσο γρήγορα φαίνεται να προχωρά η πρώην σύζυγός του μετά το τέλος του γάμου τους.

"Margo's Got Money Troubles 🖤"



📲 Nicole Kidman via Instagram. pic.twitter.com/NEv1d933Uy — Nicole Kidman Brasil (@nkidmanbr) April 9, 2026

