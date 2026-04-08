Η Ζεντάγια και η Σίντνεϊ Σουίνι βρέθηκαν στο επίκεντρο της προσοχής το βράδυ της Τρίτης, 7 Απριλίου 2026, καθώς περπάτησαν στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα της τρίτης σεζόν του «Euphoria».

Η 29χρονη πρωταγωνίστρια του «Dune» επέλεξε ένα τολμηρό σκούρο καφέ halter φόρεμα με ανοιχτή πλάτη, το οποίο αναδείκνυε τη σιλουέτα της και συνοδευόταν από μακριά ουρά και σκίσιμο που αποκάλυπτε τα ασορτί πέδιλά της. Από την πλευρά της, η 28χρονη σταρ του «White Lotus» επέλεξε ένα εφαρμοστό λευκό φόρεμα που τόνιζε τις καμπύλες της, με κορσέ στο μπούστο και εντυπωσιακή κάπα που κατέληγε σε φιόγκο στη μέση.

Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε στο εμβληματικό Chinese Theatre του Χόλιγουντ, με πλήθος συντελεστών της σειράς να δίνουν το «παρών». Μεταξύ αυτών ήταν οι Τζέικομπ Ελόρντι, Χάντερ Σέιφερ, Αλέξα Ντέμι και Μοντ Άπατοου, καθώς και ο δημιουργός και showrunner της σειράς, Σαμ Λέβινσον.

Η τρίτη σεζόν του «Euphoria» κάνει πρεμιέρα στο HBO την Κυριακή 12 Απριλίου, επιστρέφοντας σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά το φινάλε του δεύτερου κύκλου. Η ιστορία μεταφέρεται πέντε χρόνια μετά, με τους περισσότερους χαρακτήρες να έχουν πλέον αφήσει πίσω τους το σχολείο και να βρίσκονται σε διαφορετικές φάσεις της ζωής τους.

Η Ρου, την οποία υποδύεται η Ζεντάγια, συνεχίζει να παλεύει με την εξάρτηση από τα ναρκωτικά, ενώ έχει μετακομίσει στο Μεξικό προσπαθώντας να ξεφύγει από επικίνδυνες καταστάσεις του παρελθόντος. Παράλληλα, η Κάσι (Σίντνεϊ Σουίνι) ζει πλέον σε προάστιο μαζί με τον Νέιτ, με το ζευγάρι να ετοιμάζεται να παντρευτεί.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί το γεγονός ότι η νέα σεζόν σηματοδοτεί και την τελευταία εμφάνιση του Έρικ Ντέιν στη σειρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο σε ηλικία 53 ετών, έπειτα από μάχη με την αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS).

